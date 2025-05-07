Игорь Шутенков: Этот спектакль мы покажем во всех школах

Вчера в Доме культуры им. Вагжанова показали премьеру спектакля «Я была на войне», рассказывающего истории о реальных судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Его смогли посмотреть жители микрорайона Дивизионный и поселка Вагжанова. А главным зрителем стал единственный на сегодня ветеран Великой Отечественной войны Советского района Доржи Гармаевич Норбоев. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил фронтовика с наступающим Днем Победы и оценил спектакль.







- Дом культуры имени Вагжанова объединился с социально-культурным центром «Кристалл» и представили на наш суд замечательный душещипательный спектакль. Он о женщинах, которые и стояли у станков, были разведчицами и санитарками, которые спасали жизнь наших бойцов на передовой, и тех, кто пришел из концлагерей, выжил в этом аду. Такой спектакль нужен, чтобы показать, через что прошли наши деды и бабушки, какой ценой досталась Победа. Благодаря чему и кому мы сегодня живем в свободной стране, - отметил Игорь Шутенков.





- Мы провели две премьеры, увидели, что школьники совсем поменялись, увидели настоящую историю страны не просто в учебниках, а со сцены, - сказал Илья Митиненко.





- С этим спектаклем весь коллектив поедет по нашим школам до конца года. Потому что это замечательный патриотический проект, который надо показать школьникам, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Новая постановка стала частью масштабной программы празднования Дня Победы в столице Бурятии, где организовано более 120 мероприятий для горожан и гостей.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Автором идеи проекта стал директор Дома культуры им. Вагжанова Илья Митиненко. В основу легли невыдуманные истории женщин, которые пережили эту страшную войну, но сохранили веру в добро, мечтали и знали, что светлое будущее обязательно настанет.Организаторами проекта, в котором приняли участие 75 человек, стали Дом культуры им. Вагжанова, социально-культурный центр «Кристалл», студенты ВСГАКИ и театральная студия «Гера» и все творческие студии ДК им. Вагжанова. Режиссер — Евгения Герасимова.