Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с юбилеем Победы

Этот праздник— священный для каждого из нас. 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды ценой невероятных усилий и жертв отстояли Отечество. Мы всегда будем помнить этот великий подвиг. Наши воины бились до последнего на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе, сражались за каждую пядь родной земли и освобождали Европу от фашизма. И мы всегда будем им благодарны за это.Огромное спасибо и низкий поклон героям - труженикам, фронтовикам, каждому, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто работал в тылу на наших заводах, кто поддерживал боевой дух солдат. Наш народ выдержал всё: голод, холод, но сохранили веру в лучшее будущее, надежду на светлое завтра. И благодаря их стойкости у нас свободная страна, где в мире и согласии живут сотни национальностей.В эти минуты наши бойцы на передовой вновь сражаются за будущее России, отстаивая правду и суверенитет страны. Каждый из них герой. Мы преклоняемся перед их стойкостью и самоотверженностью и знаем, что они вернутся домой с Победой!Для нас, потомков героев, День Победы - это символ России. И наш долг сохранить страну, сделать все, чтобы она оставалась сплоченной и сильной. И мы это сделаем.Уважаемые улан-удэнцы, ветераны и труженики тыла каждому из вас здоровья и долголетия. Пусть родные и близкие всегда будут рядом с вами. Мира и согласия вам и вашим семьям. С праздником, дорогие земляки! C Днем Великой Победы!