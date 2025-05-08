Общество 08.05.2025 в 15:28

Почетный гражданин Бурятии представит республику на Параде Победы в Москве

Леонид Синегрибов станет гостем торжественного мероприятия на Красной площади
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Текст: Андрей Константинов
Почетный гражданин Бурятии представит республику на Параде Победы в Москве
Фото: скриншот видео
Почетный гражданин Бурятии Леонид Синегрибов представит республику на Параде Победы в Москве. Вместе с супругой он станет почетным гостем торжественного мероприятия на Красной площади среди приглашенных ветеранов из всех регионов России, бывших республик СНГ и зарубежных стран, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Леонид Синегрибов — бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, который после войны стал выдающимся журналистом и общественным деятелем. Он возглавляет общероссийскую общественную организацию «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей», издает газету «Судьба», которую сам основал в 1993 году. Является Заслуженным работником культуры Бурятии. Сейчас ему 84 года.

– Горжусь, что я, простой русский человек, бывший узник фашизма, удостоен такой высокой чести – быть на параде Российской Победы, который олицетворяет силу мира, силу надежд всенародных, – сказал Леонид Синегрибов.

Он также отметил, что в России проживает около 40 тысяч бывших малолетних узников фашизма, большинство из которых на девятом десятке лет, но они еще могут показать миру, что такое фашизм и какие беды он принес.

Леонид Синегрибов рассказал, что в два года оказался в фашистском концлагере в городе Алитус (ныне - Литва), пережив тяжелейшие испытания. После окончания войны его разыскал родной отец и забрал с собой на родину.

– Я бы был глубоко несчастным человеком, если б остался в Польше или в Литве. По-настоящему русский человек может быть счастливым только в России. Вот я сегодня счастливый человек, что я с вами разговариваю, что я в руках держу газету «Судьба», которая 30 лет выходит на бурятской земле, там, где не топтался немец, откуда не угонялось в Германию население. Здесь газета издается, память хранится, – отметил он.
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