Депутаты горсовета Улан-Удэ выпустили видеоролик ко Дню Победы

«Песни военных лет находят особый отклик в наших сердцах, потому что каждая из них – это живая история, рассказанная языком музыки и слов. В них отражены и горечь отступлений, и радость встреч, и картины фронтовой жизни, и подвиги защитников Родины. Самое главное – песни помогают нам сохранить память о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, и передать эту память следующим поколениям», - отмечают в горсовете.









Депутаты Улан-Удэнского городского Совета поздравляют жителей и гостей Улан-Удэ с наступающим праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника депутаты Владимир Корытов, Юрий Санжанов и Владимир Болдоров совместно с образцовым вокальным ансамблем «Экспромт» ДШИ №7 исполнили поппури из известных песен военных лет.Формат музыкального видеоролика был выбран для поздравления неслучайно. Песни всегда и во все времена были не только композиционной составляющей важных праздников. В условиях войны песни становились настоящим духовным оружием, которое помогало идти в бой, давало силы в минуты отдыха и вселяло уверенность в победе над врагом.