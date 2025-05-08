Общество 08.05.2025 в 20:06

Владимир Павлов: «Слава великому народу-победителю!»

Руководитель республиканского парламента поздравил жителей Бурятии с Днем Победы
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Текст: Макар Захаров
Владимир Павлов: «Слава великому народу-победителю!»

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов принял участие в торжественном собрании общественности и концерте, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель республиканского парламента поздравил всех жителей нашего региона, ветеранов тыла, детей войны, а также действующих военнослужащих и других присутствующих на торжественном мероприятии с наступающим Днем Победы, отметив, что память о героическом подвиге наших предков никогда не будет забыта.

– От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата для всех нас. Сегодня мы в очередной раз отдаем дань уважения тем, кто сражался за светлое будущее нашей Родины, за свободу и независимость нашего народа, – сказал Владимир Павлов.

За годы войны Советский Союз потерял 26,6 млн человек: убитых в бою, умерших от ран и болезней военнослужащих, а также мирное население, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов, карательных акций, расстрелянное и замученное в концентрационных лагерях.

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, старики и дети. Они выполняли тяжелую физическую работу в тылу, боролись за завтрашний день, трудясь по 12-16 часов в сутки, часто недоедали, но продолжали работать, понимая, что от их труда зависит судьба страны.

Несмотря на все тяготы, сельское хозяйство тыла смогло обеспечить армию и население продовольствием: труженики пахали землю, сеяли, собирали урожай, ухаживали за скотом.

Врачи, медсестры и санитары работали в госпиталях, перевязочных пунктах, санитарных поездах, не зная усталости и сна, делая все возможное, чтобы облегчить страдания раненых, вернуть их в строй и сохранить им жизнь.

– Бурятия внесла значимый вклад в Победу. Дочери и сыновья нашей земли принимали участие в боях практически на всех фронтах Великой Отечественной войны. Тыл, несмотря на тяжелейшие испытания, смог обеспечить фронт всем необходимым. Наши земляки, воевавшие на фронте, это знали, и это придавало им сил, – продолжил свою речь Председатель Народного Хурала. – Мы также особенно благодарим наших монгольских друзей, которые в первые дни войны протянули руку помощи и оказали существенную поддержку нашей стране.

Парламентарий в очередной раз подчеркнул неоценимый вклад Монголии в противостояние Советского Союза нацистской Германии и высказал искренние слова благодарности делегации депутатов Великого Государственного Хурала Монголии, присутствующей на сегодняшнем собрании общественности.

Напомним, на протяжении всей войны Монголия отправляла на фронт продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов. Благодаря ее поддержке в СССР поставили почти 500 тыс. тонн мяса, 64 тыс. тонн шерсти, 6 млн штук мелкого кожаного сырья. Монголия была главным поставщиком овчины, из которой шили офицерские полушубки для командного состава Красной армии, а из монгольской шерсти изготовлялись шинели для солдат и сержантов.

После победы над гитлеровской Германией монгольская армия в августе 1945 года приняла активное участие в войне с Японией. Монгольские войска вошли в состав Забайкальского фронта, которым командовал маршал Родион Малиновский. Только за неделю боевых действий монгольская армия прошла 450 км и освободила от японцев целый ряд населенных пунктов в Китае.

– Наши отцы, деды, прадеды – победили нацизм и освободили планету от фашизма. Но по прошествии лет те события, происходящие сегодня, говорят нам о том, что нацизм возрождается. Теперь победить его и обеспечить безопасность страны предстоит нашим воинам, – подытоживая отметил Павлов. – Слава нашему великому народу, народу-победителю!

Фото «Номер один»

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Народный Хурал Бурятия Монголия Победа

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