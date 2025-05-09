Общество 09.05.2025 в 11:14

В Бурятии люди пока не готовы отказаться от наличных рублей

Сторонников исключительно безналичных расчетов оказалось всего 14%
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии люди пока не готовы отказаться от наличных рублей

Сторонников исключительно безналичных расчетов оказалось всего 14%. Основные аргументы против – невозможность везде расплатиться картой, привычка к наличным («люблю звон монет и шелест купюр»), а также опасения по поводу тотального контроля и риска остаться без возможности оплаты при отсутствии интернета. Еще 9% респондентов затруднились ответить.

Мужчины оказались немного более лояльны к отказу от наличных, чем женщины (15% против 12%). Чаще других идею поддерживают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (15%), в то время как среди молодежи до 34 лет – 13%, а среди старших возрастов – 10%. В группе с доходом свыше 100 тыс. руб. готовность к отказу от купюр также выше (15%), чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (12%).

За последние 10 лет доля сторонников безналичных расчетов колебалась в пределах от 12% до 18%, оставаясь существенно ниже доли противников, которая стабильно превышает 70%. В апреле 2024 года полный отказ от наличных поддерживали 13% россиян, в апреле 2025-го – 14%.

– Не все граждане в Бурятии имеют доступ к банковским услугам или электронным платежным системам, а наличные деньги обеспечивают возможность совершать покупки и получать услуги для всех слоев населения, – прокомментировал тенденцию улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – Наличные также позволяют людям лучше контролировать свои расходы, так как они видят, сколько денег у них есть в кошельке. Кроме того, мобильные приложения не застрахованы от мошенников, и электронные, по сути, деньги могут украсть.

Как отметил экономист, «последние события лишний раз напоминают, что наличные в кармане – это деньги, а если они у вас на карте, то вы не всегда можете ими воспользоваться».

Напомним, что мобильный интернет 7-8 мая не работал или работал со сбоями более чем в 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА. На проблемы со связью жаловались пользователи Tele2, T-Mobile, Yota, «МегаФона» и других операторов.

Сообщается также о проблемах с работой платежных терминалов и банкоматов в отдельных регионах из-за отключения мобильного интернета.

Фото: «Номер один»

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