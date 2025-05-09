В Ульдурге увековечили память заслуженного ветеринара

В селе Ульдурга Еравнинского района 8 мая, в преддверии Дня Победы, открыли мемориальную доску в память о Леониде Цынгуевиче Цыдыпове – кавалере ордена «Знак Почета», заслуженном ветеринарном враче Бурятской АССР, депутате Советов народных депутатов и Верховного Совета Бурятской АССР.

В торжественной церемонии приняли участие глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов, депутат Народного Хурала Республики Бурятия А. А. Дымчиков, представители местной администрации, религиозные деятели, родственники, коллеги и жители села. Право открыть мемориальную доску предоставили главе района и сыну Леонида Цынгуевича, Тумуну Леонидовичу.

– Мы увековечили память нашего земляка, человека, который своим трудом прославился родной Озерный край. Леонид Цынгуевич внес неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства района. Память благодарных земляков будет жить всегда, – отметил в своей речи Чингис Цыренжапов.

В этот же день в Ульдургинской школе состоялся шахматный турнир памяти Леонида Цынгуевича, собравший более 100 участников.

Фото: Администрация МО «Еравнинский район»