Общество 09.05.2025 в 12:24
В Улан-Удэ представили исторические инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне
Завершился Парад легендарной песней композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова
Текст: Макар Захаров
На площади Советов развернули исторические инсталляции, рассказывающие о вкладе Бурятии и Монголии в Победу в Великой Отечественной войне.
Инсталляция «Братская Монголия» напомнила о помощи, оказанной соседней страной в годы войны: более 500 тыс. лошадей (каждая пятая в Красной Армии) и восемь эшелонов с теплыми вещами были направлены из Монголии.
Инсталляция «День Победы!» посвящена подвигу жителей Бурятии, около 120 тыс. из которых воевали на фронтах; 37 стали Героями Советского Союза, а 12 – полными кавалерами ордена Славы.
Завершилось мероприятие исполнением легендарной песни «День Победы».
Фото: «Номер один»
Теги9 мая день победы