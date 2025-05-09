Общество 09.05.2025 в 12:24

В Улан-Удэ представили исторические инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне

Завершился Парад легендарной песней композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова
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Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ представили исторические инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне

На площади Советов развернули исторические инсталляции, рассказывающие о вкладе Бурятии и Монголии в Победу в Великой Отечественной войне.

Инсталляция «Братская Монголия» напомнила о помощи, оказанной соседней страной в годы войны: более 500 тыс. лошадей (каждая пятая в Красной Армии) и восемь эшелонов с теплыми вещами были направлены из Монголии.

Инсталляция «День Победы!» посвящена подвигу жителей Бурятии, около 120 тыс. из которых воевали на фронтах; 37 стали Героями Советского Союза, а 12 – полными кавалерами ордена Славы.

Завершилось мероприятие исполнением легендарной песни «День Победы».

Фото: «Номер один»

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