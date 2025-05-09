Общество 09.05.2025 в 15:44

В Бурятии студенты посетили вечер памяти и благодарности, посвященный Дню Победы

К празднику была подготовлена мини-выставка оригинальных открыток с фронтовыми письмами
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии студенты посетили вечер памяти и благодарности, посвященный Дню Победы

В туристско-информационном центре «Байкал» прошел вечер памяти и благодарности, посвященный Дню Победы. Гостями мероприятия стали студенты кафедры туризма и сервиса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Вечер был наполнен песнями о войне в исполнении Вячеслава Луговского, тронувшими сердца слушателей. Также была представлена мини-выставка оригинальных открыток с фронтовыми письмами. Эти исторические документы стали свидетельствами любви, мужества и надежды военных лет.

– Каждая мелодия, каждая строчка о войне и Великой Победе – это наша память, наша благодарность героям, отстоявшим мир, – добавили в ТиС БГУ.

Мероприятие стало возможностью почтить память поколения победителей и выразить благодарность за их бессмертный подвиг.

Фото: Алексей Сватов

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