В Бурятии студенты посетили вечер памяти и благодарности, посвященный Дню Победы

В туристско-информационном центре «Байкал» прошел вечер памяти и благодарности, посвященный Дню Победы. Гостями мероприятия стали студенты кафедры туризма и сервиса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Вечер был наполнен песнями о войне в исполнении Вячеслава Луговского, тронувшими сердца слушателей. Также была представлена мини-выставка оригинальных открыток с фронтовыми письмами. Эти исторические документы стали свидетельствами любви, мужества и надежды военных лет.

– Каждая мелодия, каждая строчка о войне и Великой Победе – это наша память, наша благодарность героям, отстоявшим мир, – добавили в ТиС БГУ.

Мероприятие стало возможностью почтить память поколения победителей и выразить благодарность за их бессмертный подвиг.

Фото: Алексей Сватов



