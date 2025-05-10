Общество 10.05.2025 в 15:19

В Бурятии пенсионеры переходят на гречку

В рационе небогатых слоев населения все большее значение приобретает дешевеющая крупа
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пенсионеры переходят на гречку
Фото: Номер один

Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.

"Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время", — привели данные аналитики, изучив средние чеки за первые два месяца 2025  года. 

Неслучайно в Бурятии полезная для здоровья и дешевеющая крупа становится все более популярной у пенсионеров республики, страдающих от продовольственной инфляции. Вместо дорожающего картофеля население все больше переходит на гречку. 
Кстати с другой популярной крупой - рисом, снижения цен в регионе не происходит. Сегодня ее цена в республике в два с лишним раза дороже гречневой крупы. Это связано с общим подорожанием риса в мире, откуда в Россию завозится значительная часть этой крупы.

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