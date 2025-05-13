Бурятия презентовала гастрофестиваль «Боргойская баранина» на международной выставке

Бурятия презентовала гастрофестиваль «Боргойская баранина» на международной агропромышленной выставке «AGROBRICS+ 2025» в Москве. Масштабное мероприятие объединило более 400 участников из 18 стран - среди них Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Иран, Турция и Россия.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Агротуризм как драйвер развития сельских территорий в России и странах БРИКС: проблемы и перспективы», в котором приняли участие глава Джидинского района Валерий Шагжитаров и замглавы Джидинского района Дамдин Намсараев.

- Представители Джидинского района рассказали об успешном опыте проведения событийного, туристического мероприятия – Гастрофестиваль «Боргойская баранина», и его роли в развитии сельских территорий, агротуризма, скотоводства, фермерства, привлечении молодежи на село, - сообщили в минтуризма Бурятии.

Организаторы отметили хорошую практику развития сельского туризма в Джидинском районе через продвижение региональных агропромышленных брендов.

В этом году гастрофестиваль «Боргойская баранина» состоится уже в третий раз 21 июня в Атаган-Булаге Джидинского района (возрастное ограничение 0+).

Фото: минтуризма Бурятии