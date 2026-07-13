В Закаменском районе Бурятии поставили браконьерский рекорд

В Бурятии с начала 2026 года счет задержанных любителей незаконной охоты в Закаменском районе пошел на третий десяток. Очередного (уже 25-го!) нарушителя задержали накануне в местности «Харжун».

- В результате совместного профилактического рейда, проведенного госохотинспекторами Бурприроднадзора совместно с сотрудниками Росгвардии, был задержан мужчина, осуществлявший добычу охотничьих ресурсов без соответствующего разрешения. На месте был составлен административный протокол за нарушение Правил охоты. Материалы дела переданы в суд, - сообщили в Бурприроднадзоре.

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