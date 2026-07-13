Общество 13.07.2026 в 13:25

В Улан-Удэ школьник обчищал машины, чтобы оплатить ремонт своей

Его добычей становились незапертые на парковках авто
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ школьник обчищал машины, чтобы оплатить ремонт своей

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего подростка за кражу комплектующих из чужого автомобиля. Парень умудрился снять с чужой машины даже руль.

Заявление в полицию подал 22-летний местный житель, рассказав, что припаркованная машина осталась без набора инструментов, спойлера, динамиков, магнитолы, салонных ковриков, руля и аккумулятора. Общий ущерб он оценил в 30 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее не судимый несовершеннолетний улан-удэнец.

- Юноша целенаправленно прогуливался по парковкам в поисках незапертых машин. Украденное собирался продать и отремонтировать свой собственный автомобиль. Имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

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