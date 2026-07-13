Общество 13.07.2026 в 12:44
В Бурятии для соревнований в честь Эгитуйского дацана приготовили 500 костей
Их разобьют мастера этого национального вида спорта
Текст: Петр Санжиев
Большая, интересная программа подготовлена для участников празднования юбилея еравнинского Эгитуйского дацана. Со дня его основания исполняется 200 лет. 24-25 июля можно будет принять участие в торжественном буддийском молебне, увидеть буддийскую мистерию Цам, поучаствовать в конкурсах и спортивных состязаниях.
В рамках мероприятий вспомнят имена всех лам, хувараков, служивших в дацане. Участников познакомят с историей этого религиозного учреждения и его сегодняшним днем.
К юбилею хотят завершить ремонт в местном гостиничном комплексе, он стал чуть больше и сможет вместить 48 человек. Пройдет выставка работ мастеров дацана, его художественного наследия (в основном, это буддийские танки). Планируется провести конкурс детского рисунка на тему буддизма, международный буддийский форум, другие мероприятия.
В спортивной части, 25 июля, пройдут соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе, конным скачкам и разбиванию хребтовой кости. Призы - деньги, а также сельхозживотные. Мастерство борьбы продемонстрируют как мужчины, так и юноши. Скачки пройдут на девяти дистанциях. А мастера разбивания кости сразятся в восьми категориях, в том числе, будет женская.
На юбилее дацана ожидается 5-6 тысяч гостей. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+
В рамках мероприятий вспомнят имена всех лам, хувараков, служивших в дацане. Участников познакомят с историей этого религиозного учреждения и его сегодняшним днем.
К юбилею хотят завершить ремонт в местном гостиничном комплексе, он стал чуть больше и сможет вместить 48 человек. Пройдет выставка работ мастеров дацана, его художественного наследия (в основном, это буддийские танки). Планируется провести конкурс детского рисунка на тему буддизма, международный буддийский форум, другие мероприятия.
В спортивной части, 25 июля, пройдут соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе, конным скачкам и разбиванию хребтовой кости. Призы - деньги, а также сельхозживотные. Мастерство борьбы продемонстрируют как мужчины, так и юноши. Скачки пройдут на девяти дистанциях. А мастера разбивания кости сразятся в восьми категориях, в том числе, будет женская.
На юбилее дацана ожидается 5-6 тысяч гостей. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+
Тегидацан