В Бурятии для соревнований в честь Эгитуйского дацана приготовили 500 костей

Большая, интересная программа подготовлена для участников празднования юбилея еравнинского Эгитуйского дацана. Со дня его основания исполняется 200 лет. 24-25 июля можно будет принять участие в торжественном буддийском молебне, увидеть буддийскую мистерию Цам, поучаствовать в конкурсах и спортивных состязаниях.В рамках мероприятий вспомнят имена всех лам, хувараков, служивших в дацане. Участников познакомят с историей этого религиозного учреждения и его сегодняшним днем.К юбилею хотят завершить ремонт в местном гостиничном комплексе, он стал чуть больше и сможет вместить 48 человек. Пройдет выставка работ мастеров дацана, его художественного наследия (в основном, это буддийские танки). Планируется провести конкурс детского рисунка на тему буддизма, международный буддийский форум, другие мероприятия.В спортивной части, 25 июля, пройдут соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе, конным скачкам и разбиванию хребтовой кости. Призы - деньги, а также сельхозживотные. Мастерство борьбы продемонстрируют как мужчины, так и юноши. Скачки пройдут на девяти дистанциях. А мастера разбивания кости сразятся в восьми категориях, в том числе, будет женская.На юбилее дацана ожидается 5-6 тысяч гостей. Вход свободный.Возрастное ограничение: 0+