Общество 13.07.2026 в 12:44

В Бурятии для соревнований в честь Эгитуйского дацана приготовили 500 костей

Их разобьют мастера этого национального вида спорта
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии для соревнований в честь Эгитуйского дацана приготовили 500 костей
Фото: архив «Номер один»
Большая, интересная программа подготовлена для участников празднования юбилея еравнинского Эгитуйского дацана. Со дня его основания исполняется 200 лет. 24-25 июля можно будет принять участие в торжественном буддийском молебне, увидеть буддийскую мистерию Цам, поучаствовать в конкурсах и спортивных состязаниях. 

В рамках мероприятий вспомнят имена всех лам, хувараков, служивших в дацане. Участников познакомят с историей этого религиозного учреждения и его сегодняшним днем. 

К юбилею хотят завершить ремонт в местном гостиничном комплексе, он стал чуть больше и сможет вместить 48 человек. Пройдет выставка работ мастеров дацана, его художественного наследия (в основном, это буддийские танки). Планируется провести конкурс детского рисунка на тему буддизма, международный буддийский форум, другие мероприятия. 

В спортивной части, 25 июля, пройдут соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе, конным скачкам и разбиванию хребтовой кости. Призы - деньги, а также сельхозживотные. Мастерство борьбы продемонстрируют как мужчины, так и юноши. Скачки пройдут на девяти дистанциях. А мастера разбивания кости сразятся в восьми категориях, в том числе, будет женская. 

На юбилее дацана ожидается 5-6 тысяч гостей. Вход свободный. 

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