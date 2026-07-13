В Бурятии осложнения диабета привели к 60 ампутациям с начала года

За первые полгода 2026 года более 60 пациентам были выполнены ампутации нижних конечностей в результате осложнений сахарного диабета. И 28 из них были высокими – на уровне голени и бедра.

- Особо остро эта проблема проявляется летом, когда пациенты часто обращаются с ранами на ногах, нередко возникающими из-за элементарного пренебрежения правилами ухода. Даже дома, надевая тапочки, необходимо использовать носки. Это простая мера, но она имеет колоссальное значение для предотвращения потертостей, переходящих в раны и затем в язвы, – пояснила заведующая Республиканским эндокринологическим центром Дарима Нимаева.

Важнейшие правила ухода за ногами при сахарном диабете:

Ежедневно осматривайте стопы. Уделяйте внимание коже, включая зоны между пальцами;

Будьте бдительны к повреждениям. Немедленно сообщайте участковому терапевту или фельдшеру о любых потертостях, порезах, трещинах, царапинах и ранах;

Правильный гигиенический уход. Ежедневно мойте ноги теплой водой (температура ниже 37 °С) и тщательно, но бережно просушивайте мягким полотенцем, уделяя особое внимание коже между пальцами;

Обработка огрубевшей кожи. Используйте пемзу или специальную пилку. Никогда не применяйте для этих целей лезвия или ножницы;

Избегайте химических средств. Не используйте химические препараты или пластыри для удаления мозолей и ороговевшей кожи;

Увлажнение. При сухости кожи стопы после мытья смазывайте ее кремом, содержащим мочевину, избегая межпальцевых промежутков;

Уход за ногтями. Осторожно обрабатывайте ногти пилочкой, не закругляя уголки. Не используйте острые режущие инструменты;

Согревание ног. Для согревания используйте теплые носки. Избегайте грелок или горячей воды, так как сниженная чувствительность может привести к ожогам;

Носки и колготы. Надевайте бесшовные носки/колготы (или со швами наружу) и меняйте их ежедневно;

Защита стоп. Никогда не ходите босиком дома или на улице. Всегда носите обувь, и никогда — на босую ногу;

Ортопедическая обувь. Проконсультируйтесь со специалистом кабинета диабетической стопы или врачом-ортопедом о необходимости ношения профилактической или ортопедической обуви;

Осмотр обуви. Ежедневно проверяйте обувь на наличие посторонних предметов или заломленных стелек, которые могут вызвать потертости;

Обработка повреждений. При любых повреждениях кожи (трещина, царапина, порез) используйте бесцветные водные антисептические растворы (диоксидин, мирамистин, фурацилин). Избегайте спиртосодержащих и красящих растворов.

- Пациентам с сахарным диабетом, особенно тем, кто болеет более 10 лет, а также перенесшим инфаркт или инсульт, необходимо ежегодно проходить осмотр. Кабинеты «Диабетическая стопа» расположены по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 17а, Республиканский эндокринологический центр. Все о жизни с сахарным диабетом можно узнать на главный экспертном ресурсе страны “Про диабет” pro-diabet.ru, - добавили ив РКБ им. Семашко.

Фото: РКБ