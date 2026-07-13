Общество 13.07.2026 в 16:29

В Бурятии осложнения диабета привели к 60 ампутациям с начала года

О тревожной статистике рассказали в Республиканской больнице
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии осложнения диабета привели к 60 ампутациям с начала года

За первые полгода 2026 года более 60 пациентам были выполнены ампутации нижних конечностей в результате осложнений сахарного диабета. И 28 из них были высокими – на уровне голени и бедра.

- Особо остро эта проблема проявляется летом, когда пациенты часто обращаются с ранами на ногах, нередко возникающими из-за элементарного пренебрежения правилами ухода. Даже дома, надевая тапочки, необходимо использовать носки. Это простая мера, но она имеет колоссальное значение для предотвращения потертостей, переходящих в раны и затем в язвы, – пояснила заведующая Республиканским эндокринологическим центром Дарима Нимаева.

Важнейшие правила ухода за ногами при сахарном диабете:

Ежедневно осматривайте стопы. Уделяйте внимание коже, включая зоны между пальцами;

Будьте бдительны к повреждениям. Немедленно сообщайте участковому терапевту или фельдшеру о любых потертостях, порезах, трещинах, царапинах и ранах;

Правильный гигиенический уход. Ежедневно мойте ноги теплой водой (температура ниже 37 °С) и тщательно, но бережно просушивайте мягким полотенцем, уделяя особое внимание коже между пальцами;

Обработка огрубевшей кожи. Используйте пемзу или специальную пилку. Никогда не применяйте для этих целей лезвия или ножницы;

Избегайте химических средств. Не используйте химические препараты или пластыри для удаления мозолей и ороговевшей кожи;

Увлажнение. При сухости кожи стопы после мытья смазывайте ее кремом, содержащим мочевину, избегая межпальцевых промежутков;

Уход за ногтями. Осторожно обрабатывайте ногти пилочкой, не закругляя уголки. Не используйте острые режущие инструменты;

Согревание ног. Для согревания используйте теплые носки. Избегайте грелок или горячей воды, так как сниженная чувствительность может привести к ожогам;

Носки и колготы. Надевайте бесшовные носки/колготы (или со швами наружу) и меняйте их ежедневно;

Защита стоп. Никогда не ходите босиком дома или на улице. Всегда носите обувь, и никогда — на босую ногу;

Ортопедическая обувь. Проконсультируйтесь со специалистом кабинета диабетической стопы или врачом-ортопедом о необходимости ношения профилактической или ортопедической обуви;

Осмотр обуви. Ежедневно проверяйте обувь на наличие посторонних предметов или заломленных стелек, которые могут вызвать потертости;

Обработка повреждений. При любых повреждениях кожи (трещина, царапина, порез) используйте бесцветные водные антисептические растворы (диоксидин, мирамистин, фурацилин). Избегайте спиртосодержащих и красящих растворов.

- Пациентам с сахарным диабетом, особенно тем, кто болеет более 10 лет, а также перенесшим инфаркт или инсульт, необходимо ежегодно проходить осмотр. Кабинеты «Диабетическая стопа» расположены по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 17а, Республиканский эндокринологический центр. Все о жизни с сахарным диабетом можно узнать на главный экспертном ресурсе страны “Про диабет” pro-diabet.ru, - добавили ив РКБ им. Семашко.

Фото: РКБ

Теги
сахарный диабет

Все новости

Двухметровая лосиха лихо переплыла реку в Бурятии
13.07.2026 в 17:27
В Бурятии прервано автосообщение между двумя районами
13.07.2026 в 17:08
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии потерей железного коня
13.07.2026 в 17:05
В Бурятии чиновник сдал начальницу с потрохами, но все равно сел
13.07.2026 в 16:34
В Бурятии осложнения диабета привели к 60 ампутациям с начала года
13.07.2026 в 16:29
«Его машину нашли на кладбище»
13.07.2026 в 16:11
Юная каратистка из Бурятии стала золотой медалисткой международного турнира
13.07.2026 в 14:30
В Бурятии на неделе будет тепло и даже жарко
13.07.2026 в 14:23
На водоемах Улан‑Удэ спасли пять человек, но двое утонуло
13.07.2026 в 13:49
В Улан-Удэ школьник обчищал машины, чтобы оплатить ремонт своей
13.07.2026 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Двухметровая лосиха лихо переплыла реку в Бурятии
Животное попало в кадр фотокамеры местного госинспектора
13.07.2026 в 17:27
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии потерей железного коня
Мопед конфисковали за пьяную езду
13.07.2026 в 17:05
В Бурятии на неделе будет тепло и даже жарко
На севере республики пройдут сильные дожди
13.07.2026 в 14:23
На водоемах Улан‑Удэ спасли пять человек, но двое утонуло
Данными 2026 года поделились в мэрии города
13.07.2026 в 13:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru