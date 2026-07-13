Происшествия 13.07.2026 в 16:11

«Его машину нашли на кладбище»

Пенсионер загадочно пропал у заброшенной деревни под Новосибирском
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Текст: КП-Новосибирск
«Его машину нашли на кладбище»
Фото: ПО "Лиза Алерт" Новосибирской области
Уже почти неделю в Кыштовском районе Новосибирской области продолжаются поиски 77-летнего пенсионера Николая Речкина. Как сообщает КП-Новосибирск, пенсионер уехал на автомобиле и исчез, а его машину нашли совсем не там, куда он собирался.

8 июля Николай Речкин, житель села Большеречье, уехал на фиолетовом автомобиле ВАЗ-2107 и не вернулся.

Как рассказали КП-Новосибирск в администрации Большереченского сельсовета, перед исчезновением Николай собирался поехать к сыну на покос.

— Но машину нашли вообще возле заброшенной деревни, километрах в четырех от села Большеречье, за кладбищем. Это вообще в другой стороне, совсем не там, где находится покос. Как машина там оказалась — загадка. И кто туда ее пригнал — неизвестно, — рассказали в администрации.

Именно от этого места и начали поиски. К поисковой операции подключили вертолет из Омска, сотрудников МЧС, добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» и местных жителей. Территорию обследовали на многие километры вокруг. На место также приезжали специалисты из Знаменского района.

— До вчерашнего дня продолжались поиски, сегодня снова приехала полиция. Поиски ведутся постоянно, но пока никаких результатов нет.

По словам собеседников, сейчас главный вопрос заключается в том, был ли Николай вообще в том месте, где нашли его автомобиль.

Последний раз Николая видели в Большеречье.

— Он вместе с сожительницей возил дочь в магазин. После этого его больше никто не видел. Куда он поехал, кто его видел, зачем и где он оказался — никто не знает, — отметили в сельсовете.

При этом жители уверяют, что раньше мужчина в сторону заброшенной деревни никогда не ездил:

— Та деревня заброшена еще с девяностых годов, ее уже нет. Туда никто не ездит, кроме как на кладбище (на Троицу и в Родительский день). Еще летом туда ездят, когда начинается сенокос. Но сейчас никакого сенокоса там еще нет.

Автомобиль обнаружили случайно:

— Местные жители поехали на рыбалку, там небольшая речушка. Так и нашли автомобиль.

Сын Николая в день исчезновения действительно находился на покосе.

В администрации говорят, что делать какие-либо выводы пока рано.

— Среди жителей есть только одна версия, что он вообще из Большеречья не выезжал, а кто-то угнал его машину.

Некоторые также предполагали, что на пенсионера мог напасть медведь, однако местные жители считают такой вариант маловероятным.

— Медведи у нас, конечно, есть, как и по всей России. Но у нас никогда не было такого случая, чтобы при встрече медведь проявил агрессию. Обычно медведь просто уходит от человека. Еды им хватает. Да и на нашей территории их не так уж много, встречаются они очень редко.

У Николая Речкина трое детей: два сына и дочь. Дочь живет в Новосибирске, сыновья в Большеречье. Также у мужчины четверо внуков.

— Сын полностью занят поисками. Ему не до телефона, он практически не отвечает на звонки.

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