Спорт 13.07.2026 в 14:30

Юная каратистка из Бурятии стала золотой медалисткой международного турнира

Спортсменка завоевала сразу две медали
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Текст: Елена Кокорина
Юная каратистка из Бурятии стала золотой медалисткой международного турнира

Хорошие результаты показали юные спортсмены из Улан-Удэ на международном турнире в Южной Корее. Трое каратистов, среди которых одна девушка, завевали три медали – две золотых и одну серебряную.

Турнир прошел 11–12 июля в Пусане и собрал участников из разных стран, а воспитанники спортивной школы № 5 достойно представили не только наш город, но и Россию. 14-летняя Аяна Рандалова завоевала сразу две золотые медали — в ката и в абсолютной весовой категории по кумитэ. Владислав Ступаков, стал победителем в кумитэ в весовой категории до 57 кг, а Тамир Базаров завоевал серебро в кумитэ в весовой категории до 75 кг.

- Такие победы показывают, что в Улан-Удэ растут спортсмены, способные успешно выступать на международной арене, а у детей и подростков есть возможность добиваться высоких результатов, занимаясь спортом в родном городе. Поздравляем ребят, их родителей и тренеров с отличным выступлением, - сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города

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