Общество 13.07.2026 в 12:22

В Улан-Удэ ссора влюбленных закончилась уголовной статьей

Парень угнал машины своей девушки
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ссора влюбленных закончилась уголовной статьей

В столице Бурятии полицейские раскрыли угон автомобиля, который оказался результатом банальной ссоры и беспечности ее владелицы. Накануне девушка обратилась к правоохранителям, заявив об исчезновении своей машины, стоимостью 550 тысяч рублей.

В полиции выяснили, что вечером она приехала в гости к подруге в компании 26-летнего знакомого. Однако вечер вскоре перестал быть томным и между спутниками вспыхнул конфликт. Девушка вызвала такси и ушла, хлопнув дверью.

В полиции отметили, что уходя, дама оставила не только свой автомобиль у дома подруги, но и ключи в замке зажигания, а молодой человек этим воспользовался. После ее ухода он сел за руль и отправился на нем отдыхать за город. Попытки дозвониться до него оказались тщетными. Однако спустя несколько часов угонщик сам вышел на связь и чистосердечно признался в содеянном. В отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ возбуждено уголовное дело, добавили в МВД республики.

Фото: Номер один

 

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