В Бурятии временно перекроют трассу у Байкала

В Бурятии готовятся провести рекордный по числу участников легкоатлетический марафон «Чистый Байкал». В связи с этим 15 августа с 7:30 до 15:00 часов будет перекрыт участок дороги от Горячинска до Максимихи. У водителей есть месяц, чтобы спланировать свои поездки с учетом этого спортивного мероприятия.Марафон пройдет седьмой раз. Уже зарегистрировались 1300 участников. По словам вдохновительницы «Чистого Байкала» бегуньи Натальи Соломинской, всего ожидается около 1700 спортсменов, что будет рекордом.Участники смогут пробежать дистанции в 3 км (дети, начинающие бегуны,) 10 км, полумарафон в 21 км и полный марафон в 42 км 195 м. Также состоится командная марафонская эстафета. Самая длинная дистанция разделена на шесть этапов - по числу членов команды бегунов. Уже есть пять команд от Бурятии, по команде из Иркутской области и Монголии. Но ожидается, что число команд достигнет 25-26. Здесь соревнование пройдет в двух категориях - среди команд бегунов-любителей от предприятий, организаций, и среди команд более профессиональных спортсменов.В марафоне предполагается участие бегунов из Индонезии, Франции, Монголии, Филиппин, США и еще трех стран, а также из 30 российских регионов от Владивостока до Калининграда. Взнос каждого участника составляет пять тысяч рублей. Будут подготовлены стартовые комплекты, на месте организуют фотозоны, пункты воды и питания, все другое, что необходимо.Призовой фонд соревнований составит более миллиона рублей. Победитель на марафонской дистанции получит порядка 150 тысяч рублей.Конечно, по традиции собравшиеся проведут акцию по очистке побережья Баргузинского залива Байкала, а также самой Максимихи, от мусора.Возрастное ограничение: 6+