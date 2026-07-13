Спорт 13.07.2026 в 12:35
В Бурятии временно перекроют трассу у Байкала
Это отрезок от Горячинска до Максимихи
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии готовятся провести рекордный по числу участников легкоатлетический марафон «Чистый Байкал». В связи с этим 15 августа с 7:30 до 15:00 часов будет перекрыт участок дороги от Горячинска до Максимихи. У водителей есть месяц, чтобы спланировать свои поездки с учетом этого спортивного мероприятия.
Марафон пройдет седьмой раз. Уже зарегистрировались 1300 участников. По словам вдохновительницы «Чистого Байкала» бегуньи Натальи Соломинской, всего ожидается около 1700 спортсменов, что будет рекордом.
Участники смогут пробежать дистанции в 3 км (дети, начинающие бегуны,) 10 км, полумарафон в 21 км и полный марафон в 42 км 195 м. Также состоится командная марафонская эстафета. Самая длинная дистанция разделена на шесть этапов - по числу членов команды бегунов. Уже есть пять команд от Бурятии, по команде из Иркутской области и Монголии. Но ожидается, что число команд достигнет 25-26. Здесь соревнование пройдет в двух категориях - среди команд бегунов-любителей от предприятий, организаций, и среди команд более профессиональных спортсменов.
В марафоне предполагается участие бегунов из Индонезии, Франции, Монголии, Филиппин, США и еще трех стран, а также из 30 российских регионов от Владивостока до Калининграда. Взнос каждого участника составляет пять тысяч рублей. Будут подготовлены стартовые комплекты, на месте организуют фотозоны, пункты воды и питания, все другое, что необходимо.
Призовой фонд соревнований составит более миллиона рублей. Победитель на марафонской дистанции получит порядка 150 тысяч рублей.
Конечно, по традиции собравшиеся проведут акцию по очистке побережья Баргузинского залива Байкала, а также самой Максимихи, от мусора.
Возрастное ограничение: 6+
Марафон пройдет седьмой раз. Уже зарегистрировались 1300 участников. По словам вдохновительницы «Чистого Байкала» бегуньи Натальи Соломинской, всего ожидается около 1700 спортсменов, что будет рекордом.
Участники смогут пробежать дистанции в 3 км (дети, начинающие бегуны,) 10 км, полумарафон в 21 км и полный марафон в 42 км 195 м. Также состоится командная марафонская эстафета. Самая длинная дистанция разделена на шесть этапов - по числу членов команды бегунов. Уже есть пять команд от Бурятии, по команде из Иркутской области и Монголии. Но ожидается, что число команд достигнет 25-26. Здесь соревнование пройдет в двух категориях - среди команд бегунов-любителей от предприятий, организаций, и среди команд более профессиональных спортсменов.
В марафоне предполагается участие бегунов из Индонезии, Франции, Монголии, Филиппин, США и еще трех стран, а также из 30 российских регионов от Владивостока до Калининграда. Взнос каждого участника составляет пять тысяч рублей. Будут подготовлены стартовые комплекты, на месте организуют фотозоны, пункты воды и питания, все другое, что необходимо.
Призовой фонд соревнований составит более миллиона рублей. Победитель на марафонской дистанции получит порядка 150 тысяч рублей.
Конечно, по традиции собравшиеся проведут акцию по очистке побережья Баргузинского залива Байкала, а также самой Максимихи, от мусора.
Возрастное ограничение: 6+
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