Общество 13.07.2026 в 13:49

На водоемах Улан‑Удэ спасли пять человек, но двое утонуло

Данными 2026 года поделились в мэрии города
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Текст: Елена Кокорина
На водоемах Улан‑Удэ спасли пять человек, но двое утонуло

Сегодня в администрации города Улан-Удэ прошёл брифинг, посвящённый обеспечению безопасности на водных объектах. По данным Агентства ГО и ЧС с начала года столице было спасено пять человек, выведено с береговой линии 48 человек, а утонуло двое, один из которых несовершеннолетний.

– С июня 2026 года сформированы три группы матросов-спасателей для обеспечения безопасности на местах особого внимания: к таким местам относятся протока Степная, протока Забока, река Селенга в районе торгового центра «Пионер», река Уда по ул. Трубачеева и озеро Тулунжинское, – сообщил начальник поисково-спасательной службы Егор Перелыгин.

Городская поисково-спасательная служба ежедневно патрулирует акваторию на двух маломерных судах, а пеший патруль контролирует береговые линии рек Селенги, Уды, Степной протоки, озера Тулунжинского и протоки Забоки.

Для предупреждения несчастных случаев в городе установлено 50 знаков «Купаться запрещено» в местах массового скопления людей. На местах с людьми проводятся профилактические беседы с раздачей информационных памяток, при выявлении несовершеннолетних находящихся без присмотра взрослых вызываются сотрудники ПДН.

За нарушение правил предусмотрены штрафы от 500 рублей до 3 тысяч:

Фото: мэрия города

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