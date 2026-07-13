Общество 13.07.2026 в 14:23

В Бурятии на неделе будет тепло и даже жарко

На севере республики пройдут сильные дожди
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на неделе будет тепло и даже жарко
Фото: архив «Номер один»
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части территории Бурятии ожидается теплая без осадков погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Преобладающая температура ночью составит +8…+13, по северо-востоку и юго-западу +3…+8 градусов. Днем будет +22…+27, в конце недели местами до +30 градусов и выше.

Тем временем на севере Бурятии – в Баунтовском, Муйском и Северобайкальском районах - 14-15 июля местами пройдут сильные и очень сильные дожди. Температура в эти дни там не будет подниматься выше +12…+17 градусов.
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