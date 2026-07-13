В Бурятии на неделе будет тепло и даже жарко

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части территории Бурятии ожидается теплая без осадков погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Преобладающая температура ночью составит +8…+13, по северо-востоку и юго-западу +3…+8 градусов. Днем будет +22…+27, в конце недели местами до +30 градусов и выше.Тем временем на севере Бурятии – в Баунтовском, Муйском и Северобайкальском районах - 14-15 июля местами пройдут сильные и очень сильные дожди. Температура в эти дни там не будет подниматься выше +12…+17 градусов.