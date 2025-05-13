Общество 13.05.2025 в 14:14

В Иркутской области снова разрешили добывать крипту

При этом все майнеры должны платить налоги
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Текст: Иван Иванов
В Иркутской области снова разрешили добывать крипту
Фото: freepik.com
В северных районах Иркутской области жители получили возможность заниматься майнингом криптовалюты. Однако правила для разных категорий майнеров различаются. Так, если энергопотребление превышает 6 тысяч киловатт-часов в месяц, то для легальной деятельности необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и внести данные в соответствующий реестр.

Это требование вступает в силу с момента включения в реестр. Об этом КП-Иркутск рассказали в УФНС по Иркутской области.

— Если потребление энергии составляет менее 6 тысяч киловатт-часов, деятельность возможна без регистрации в качестве ИП и включения в реестр, — рассказывают в ведомстве.

Однако, независимо от размера потребления электроэнергии и статуса ИП, все майнеры обязаны соблюдать налоговые обязательства. Каждый месяц необходимо предоставлять в налоговую инспекцию информацию об объеме добытой криптовалюты. Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором был получен доход. Также до 30 апреля года, следующего за годом получения криптовалюты, необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В декларации нужно указать доходы от майнинга, уменьшенные на документально подтвержденные расходы, и рассчитать сумму налога.

Важно отметить, что на некоторых территориях Иркутской области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года майнинг криптовалюты запрещен. Это касается таких городов, как Иркутск, Ангарск, Тулун и некоторых других районов.

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