Прокуратура Бурятии обязала «Водоканал» починить трубы

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел иск прокурора Октябрьского района к МУП «Водоканал» об обязании провести ремонт аварийных участков. Прокуратура района в ходе проверки выявила, что 130 метров труб в трех разных местах пришли практически в полную непригодность.

Обращаясь в суд с иском, прокурор Октябрьского района сослался на то, что прокуратура в 2024 году проверила соблюдение федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В результате выяснилось, что на территории Октябрьского района Улан-Удэ имеются три участка водопроводных сетей с износом более 70% общей протяженностью 130 метров.

Трубы находятся в аварийном состоянии, а капитальный ремонт сетей водоснабжения до сих пор не проведен. Прокурор просил суд обязать МУП «Водоканал» провести капремонт указанных сетей до 30 июня 2025 года.

Представитель МУП «Водоканал» против удовлетворения иска не возражала. Пояснила, что эти участки водопроводных сетей в программу капитального ремонта на 2025г. не вошли, поэтому для исполнения решения суда необходимы дополнительные затраты. Просила дать срок для проведения ремонта до конца года.

Суд, принимая во внимание, что для устранения выявленных нарушений требуются финансовые затраты и значительный объем времени, определил срок для исполнения решения суда до 30 сентября 2025 года.





Фото: "Номер один"