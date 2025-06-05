Общество 05.06.2025 в 09:00

Получение маткапитала за рубежом

Разберем основные условия
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Получение маткапитала за рубежом

Вопрос: «При каких условиях граждане России, живущие в другой стране, могут претендовать на маткапитал?»

С 1 января 2024 года на маткапитал могут рассчитывать только лица, которые имеют гражданство России на момент рождения ребенка. Кроме того, ребенок тоже должен являться гражданином России, причем по рождению. Таким образом, дети, рожденные в смешенных браках (один родитель - гражданин России, второй - иностранный гражданин), с 1 января 2024 г. больше не могут претендовать на материнский капитал.

Граждане, проживающие за рубежом, и имеющие право на маткапитал, могут подать заявление о выдаче государственного сертификата и необходимые документы непосредственно в СФР (лично или через доверенное лицо), либо направить их посредством почтовой связи, либо в форме электронного документа через портал Госуслуг .Важно помнить, что подлинность подписи на заявлении и верность копий документов, направляемых в СФР по почте, должны быть засвидетельствованы в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате. Консульские учреждения Российской Федерации полномочиями на прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский капитал не наделены.

С информацией по вопросу получения сертификата на материнский капитал гражданами, проживающими за рубежом, перечнем необходимых документов и правилами их оформления можно ознакомиться на сайте СФР в разделе «Гражданам» - «Пенсионерам» - «Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за границей» - «Информация об особенностях оформления заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимых документов для граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации».

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