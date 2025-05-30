Самая большая улан-удэнская голова

Нам, живущим в Улан-Удэ, до того привычен вид на площади Советов с головой Ленина, что не так часто обращаем на него внимание. Тем не менее этот памятник в списке номер один из достопримечательностей среди туристов и давно стал визитной карточкой города и Бурятии в целом. Мы вспомнили о нем, ко дню рождения вождя мирового пролетариата и создателя коммунистической партии Владимира Ленина. А в советские времена 22 апреля, в честь дня рождения, считался народным днем. Конечно, про это может вспомнить только старшее поколение и те, кого успели принять в пионерские ряды.

Нечто эдакое

В Советском Союзе были установлены более семи тысяч памятников Ленину, но грандиозного и оригинальное еще не было. Идея его создания появилась в 60-е годы. Проект памятника впервые был представлен в 1967 году на Всемирной выставке «Экспо-67» в канадском Монреале. Среди других стран-участниц выделялся павильон делегации Советского Союза, в которую входили и представители Бурятии. Тогда страна готовилась к столетию со дня рождения основателя первого в мире социалистического государства. Всем хотелось сделать нечто эдакое.

По художественной форме памятник Ленину не похож на привычный всем образ, запечатленный в монументах других городов страны. Авторами его являются известные советские скульпторы Георгий Нерода и Юрий Нерода (отец и сын). Их работа, положенная в основу памятника, экспонировалась в Париже и Монреале. На выставке в Москве, посвященной претворению образа Владимира Ильича в живописных, графических и скульптурных работах, авторы получили Государственную премию. Архитектурную часть разрабатывали и осуществляли в натуре архитекторы Алексей Душкин и Павел Зильберман.

Необычность монумента заключается в смелом применении авторами привычных художественных форм в совершенно новом архитектурно-пространственном контексте.

- Были найдены эскизы памятника за авторством отца и сына Нероды, было принято решение, что вот подобное изображение Владимира Ильича нет нигде, ни в стране, ни в мире, единственное Карл Маркс в Лондоне, но там по размерам уступает сильно. Привычное изображение вождя, безликая фигура с вытянутой рукой, всем порядком надоел. А, вот предложенная композиция сразу привлекла внимание своей новизной, скульптура радикально переосмысляла образ политического деятеля. Бронзовую голову отливали на Мытищинском заводе художественного литья. Она состоит из 16 деталей, высота более 7 метров, вес 42 тонны, - комментировала ранее кандидат исторических наук Алтына Шойдонова.

Памятник был установлен 5 ноября 1971 года на сто первую годовщину Владимира Ленина. Все, потому что завод изготовитель был завален заказами из-за юбилейной даты вождя, в связи с чем скульптура была готова на год позже.

К сведению, из-за установки памятника такого масштаба была вырублена городская аллея, а монумент павшим борцам за коммунизм, установленный в 1923 году, был перенесен на площадь Революции. Тем самым расширилась общая площадь для массовых мероприятий.

Скульптурное изображение головы Владимира Ленина расположено в восточной части площади Советов перед Домом Правительства Республики Бурятия. Оно отлито из бронзы и установлено на полированном гранитном постаменте. Скульптура опирается на постамент в передней части - как бы в одной точке, так как ограничена снизу косым срезом. Общая высота вместе с постаментом составляет 14 метров.

В Книге рекордов

Многие горожане уверены, что голова Ленина входит в книгу рекордов Гиннеса, но спешим опровергнуть сей факт. Памятник Владимиру Ильичу Ленина в Улан-Удэ входит в Книгу Рекордов России, как самое большое изваяние головы Ленина.

Аналогичная голова Ленина была в г. Мирный, правда размером меньше. В народе памятник назвали «чупа-чупсом». Позже голову заменили на отлитый в бронзе фигуру Ленина, восседающего на скамейке и задумчиво глядящего вдаль.

- На сегодня, памятник является запоминающейся достопримечательностью города. Модель памятника в виде головы московских скульпторов Георгия и Юрия Нерода экспонировался в Монреале. В это время весь СССР готовился к 100-летнему юбилею Ленина. Руководству республики понравилась модель, но, чтобы претворить в жизнь в условиях сейсмичности и ветров, потребовалась большая работа архитекторов и инженеров. В этом ещё и инженерная уникальность памятника. По поводу того, что лицо вождя имеет азиатские черты, я бы ответила, что не надо забывать и о том, что Ленин родом из мест, соседних с Калмыкией, - ответила известный краевед Бурятии Рада Жалсараева.

И как считают многие, памятник вписался общую концепцию, которая была выстроена в единой стилистике сталинского классицизма и конструктивизма, с учётом архитектурных направлений, характерных для советского государства. А в наше время стала неотъемлемой частью улан-удэнского уникального кода.

Опрос

Однако, так считают не все жители нашего города. Проведенный опрос в социальной сети по поводу отношения к памятнику в срезе современности, показал весьма противоречивые результаты. Почти 30 % опрошенных считают, что голова Ленина – это пережиток прошлого.

«Голова Ленина – это, конечно, очень важный для нас памятник, Улан-Удэ, говорят, даже вошел в Книгу рекордов Гинесса как город с самой большой головой Ленина. И жители Улан-Удэ к нему привыкли. Но у меня лично этот памятник вызывает отторжение. Лучше бы его убрали с Площади. Ленин – фигура неоднозначная в российской истории. Да, это человек, который изменил ход истории, выдающийся деятель, революционер. Но, вспомним, сколько людей погибло в ходе этих исторических событий? Может все-таки было логичным поставить на Площади новый памятник, более отвечающий духу времени, более светлый и устремленный в будущее?», - высказалась горожанка в ходе опроса.

«Это, несомненно, достопримечательность, но её место сейчас точно не на главной площади города. Я бы предложила её куда-нибудь перенести и сделать объектом туристической экскурсии», - написал пользователь сети.

Но больше половины респондентов, а это 67% считают, что скульптура головы Ленина – визитная карточка нашего города.

«В течение 10 лет и в дождь, и в снег, и в мороз, и в солнце ходила мимо головы в школу №2. Я не представляю Улан-Удэ без нее, то есть без головы Ленина. Хотя сам Ленин для меня не кумир, скорее, наоборот», - написала свое мнение горожанка.

Напомним, что в 2011 году вождь Северной Кореи Ким Чен Ир, во время визита в Бурятию поклонился голове Ленина. Желающих

Три процента опрошенных нажали на кнопку «Мне все равно», тем самым выразив равнодушие к облику города и монументу.

Помывка головы

Соответственно, за визитной карточкой города особый уход. Каждую весну памятник очищают от снега и грязи. Голову моют специальным средством без использования химикатов, чтобы не повредилась поверхность монумента.

Чтобы голова оставалась свободной от птичьего помета, на нем установлено специальное покрытие с небольшими шипами, которые защищают от засиживания птиц. И в отличие от других памятников, центральный монумент свободен от птичьего помета.

После помывки памятник готов принимать парад победы, различные шествия, митинги и праздничные концерты по случаю предстоящих майских праздников. Важные события общественной и политической жизни республики проходят под неусыпным взором Ленина.

Мемы и головар

Голова Ленина давно стала героем популярных интернет мемов. Ее неоднократно её хотели приукрасить. То хотели надеть шапку-ушанку, чтобы вождь пролетариата не замерз в суровую бурятскую зиму, то пытались нацепить большую маску во время эпидемии. Но подобные инициативы, вернее перфомансы в реальной жизни не прошли строгую цензуру мэрии, чего не скажешь в интернет пространстве. Где можно дать волю любой фантазии.

Помимо всего прочего с головой Ленина связан жаргонный термин «головар». По одной версии, термин связан с тем, что сельская молодежь, плохо зная город, в период, когда не было мобильных телефонов, все свои встречи назначали у «Головы» — памятника Ленину на центральной площади. Отсюда и образовалось данное слово, означающее выходца из деревни.

Тем не менее памятник в самом центре города давно стал привычным образом города. И это, пожалуй, самый узнаваемый образ нашего города на магнитиках, сумках-шоперах, футболках и на прочих сувенирных продукциях.