Полеты под водой

- Скорость звука в воде значительно выше, чем в воздухе, и примерно в четыре раза быстрее. Поэтому под водой звук доходит до слушателя быстрее, что позволяет воспринимать звуки на расстоянии более четко, чем в воздухе. Это также влияет на нашу способность определять направление звука под водой, так как разница во времени прибытия звука в разные уши становится меньше. А плотность воды в 800 раз больше плотности воздушной среды, поэтому она хорошо удерживает разные предметы. Человеку в таких условиях легче попасть в состояние невесомости, - перечисляет Борис отличия водной среды от земной.











- Кто-то говорит, что на Байкале смотреть нечего, но это не так. Если погружаться, например, в Красное море или в другие тропические моря, вы заходите словно в увеселительное заведение, где все в ярких красках, мелькает разная живность… Байкал же можно сравнить с храмом или музеем, где ярких красок хоть и нет, зато очень торжественно и красиво. Там есть ощущение таинственности, - делится впечатлениями любитель погружений.











- Ацайский дацан мы искали в течение одного сезона. Поиски согласовали с Буддийской сангхой. У нас были катера и лодки с эхолотами, дно озера мы прочесывали в примерном месте нахождения дацана. Крупных объектов тогда не нашли, хотя эхолот выдавал какие-то очертания, но оказывалось, что это что-то другое, например, торчащая банка. Дацан мы так и не нашли. Возможно, если бы искали несколько лет подряд, то каких-то результатов бы добились, - вспоминает наш собеседник.











Дайвинг - увлечение дорогое и требует профессионализма, тем не менее в республике есть ценители подводного мира. По словам дайвера с 17-летним стажем Бориса Баяртуева, Байкал дает ценный опыт в погружениях, а его красота и подводный мир просто завораживают. Любитель подводного плавания рассказал о поверьях и экспедициях, в которых участвовал.Инструктор международной организации CMAS - Всемирной конфедерации подводной деятельности Борис Баяртуев попал в мир дайвинга благодаря случаю.- Я даже плавать не умел. Но однажды получил травму позвоночника, и врачи порекомендовали укреплять мышцы спины, а самое эффективное здесь - это плавание. Начал плавать в бассейне, одновременно учился нырять. Вскоре начал нырять с задержкой дыхания, увидел красоту подводного мира, и все это меня затянуло. Под водой открывается другой мир. В 2008 году начал учиться, постепенно набирал часы погружений и пришел к тому, что стал инструктором, - рассказывает наш собеседник.По словам Бориса, подводный мир манит своей загадочностью, и там все ощущается по-другому, нежели на суше.Обычные люди, незнакомые с дайвингом, говорят, что человек под водой плавает. Дайверы же выражаются иначе. Для них нахождение в воде - это полет.- Мы под водой ходим или летаем. Ходят обычно тяжелые водолазы. Водолазную технику подразделяют на глубоководную и неглубоководную. Глубоководная применяется для погружений на большую глубину, когда необходимо обеспечить максимальную защиту организма водолаза. Практикующих эту технику называют тяжелыми водолазами. Они используют водолазный скафандр и, как правило, «привязаны» к шлангу, через который им подается воздух для дыхания. Неглубоководная техника применяется для водолазных работ на небольшой глубине в условиях хорошей видимости и умеренной температуры. Таких водолазов называют легкими. Мы используем акваланг и гидрокостюм и можем действовать автономно, - разъясняет дайвер.Борис Баяртуев говорит, что легкие водолазы редко совершают погружения на глубину более 50 метров - где значительно вырастает концентрация кислорода в воздухе, которым дышат ныряльщики.При погружениях дайверы ограничены запасом воздуха или дыхательной смеси – их делают для больших глубин. Если погружение до 50 метров, то можно использовать сжатый воздух. Если в воздухе содержание кислорода составляет 20%, то на глубине его концентрация под давлением воды увеличивается и становится больше 100%. К примеру, баллон объемом 15 литров, но под давлением в 200 бар в нем будет уже три «куба» воздуха.За годы практики Борис совершал погружения во многие водоемы республики и не только: озеро Гусиное, разные реки и мелкие озера, озеро Хубсугул в Монголии и, конечно, озеро Байкал.Байкал, по словам Баяртуева, это, прежде всего, пейзажный дайвинг. Красивые скалы, гроты под водой, каньоны, тоннели. Самые яркие краски и живность - на небольшой глубине, где больше света и кислорода. Нырнуть на 10 - 20 метров достаточно, чтобы увидеть большую часть флоры и фауны. Глубже ныряют, чтобы увидеть какие-то необычные пейзажи, затонувшие корабли.Кстати, о кораблях. Однажды Борис и его команда нашли старинный затонувший пароход.- Не то чтобы мы были первооткрывателями. Координатами с нами поделились иркутяне, которые судно уже видели. Они нам дали информацию, местоположение, мы взяли катер и доплыли до нужного места. Еще с катера увидели, что на дне лежит что-то большое. Льдами пароход раздавило, он разломился на четыре части. Котел вывалился, лежит отдельно. Судно построено, скорее всего, в конце 19 века. В годы Советской власти пароход переименовали. Каких-то интересных предметов рядом мы не обнаружили, - отмечает дайвер.В 2011 году Борис участвовал в экспедиции по поискам находящегося на дне Гусиного озера Ацайского дацана. Когда-то на месте нынешнего озера Гусиное были два больших водоема, соединенных друг с другом. На перешейке между двумя водоемами ранее располагался Ацайский дацан, один из богатейших на тот период времени.В 1740 - 1743 гг. здесь произошло сильное землетрясение, и дацан ушел под воду. Вскоре на одном из берегов образовавшегося большого озера было построено новое здание. Поисками развалин затонувшего культового сооружения в 2011 году занимались местные любители дайвинга.Борис говорит, что поиски осложнялись большим скоплением ила в предполагаемом месте нахождения дацана. Глубина донных отложений достигает почти двух метров, тогда как в остальных частях озера – 50 - 70 см.При погружениях Борис и его товарищи неоднократно находили золото, серебро и прочие ценности. Однако украшения дайверы с собой не забирают.- У нас есть такое поверье, что у хозяина воды, водяного, ничего нельзя забирать. За это, вероятно, придется заплатить чем-то более ценным, - объясняет инструктор.Впрочем, у поверья есть и практическая сторона. У дайверов есть правило ничего не трогать руками под водой. В противном случае можно разрушить целый микромир, а еще повредить собственный гидрокостюм.- Самое главное при погружениях - соблюдать правила. В Гусином озере находил предметы, похожие на боеприпасы. Поэтому лишний раз стараемся ничего не шевелить и не двигать, - добавляет Борис.Опасные ситуации под водой во время погружений иногда случаются, как и в любом другом виде спорта. Борис поделился с нами, как однажды запутался в сетях в Гусином озере.- Я тогда занимался подводной охотой, нырял на задержке дыхания. И вот запутался в большой сети. У меня в ней застряла рука, второй рукой пытался вытащить ружье, но и она тоже завязла. Сеть тяжелая, большая. Подняться не мог. Но помнил, что нужно вести себя спокойно, не трепыхаться. Я успокоился, отстегнул перчатки, аккуратно снял их вместе с сетью, освободил руки и выплыл. А однажды мой друг на поисковых работах запутался в сетях, мы его вдвоем вытаскивали, - рассказывает дайвер.Во внештатные ситуации попадают обычно те, кто плохо плавает, не уверен в себе и у кого глубина вызывает страх. Страх порой перерастает в паническую атаку.- Бывает, что человек зашел на три-пять метров, он спокоен, потому что видит поверхность воды, а когда погружается глубже, может начать паниковать и без команды начинает резко идти вверх. Хотя это запрещено. В дайвинге все делается по командам, - подчеркивает Борис Баяртуев.Инструктором по дайвингу наш собеседник работает с 2014 года. За это время он обучил порядка 30 человек, с которыми сейчас периодически совместно «ходит» под воду. Нельзя сказать, что этот вид спорта слишком популярен в Бурятии. Тем не менее любители есть. Желание погружаться сродни постоянной жажде приключений. Просто дайверы находят приключения под водой, и дайвинг для них - это вся жизнь.Фото: предоставлено героем публикации