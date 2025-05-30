В Монголии более трети населения страны составляют дети

Монголия является одной из «юных» по возрастной структуре населения стран мира, где более 36% граждан составляют дети. Об этом сообщил национальный комитет статистики к международному дню защиты детей.«Численность населения Монголии по состоянию на 2024 год составляла 3 млн 544 тыс. 835 человек. Из них 36,3% или 1,3 млн - дети в возрасте до 17 лет. В этой возрастной группе 51,4% мальчики, 48,6% девочки. В 2024-2025 учебном году в детсадах и общеобразовательных школах насчитывается 1 млн 63 тыс. детей», – сообщило статистическое ведомство.По данным базы о населении и домохозяйствах Монголии на 30 мая 2025 года самое популярное женское имя у детей Мишээл, что означает «улыбка». Так зовут 13920 девочек. Среди мальчиков самое распространенное имя Тэмуулэн, что означает «устремленность». Так родители назвали 14450 сыновей.Ранее мэрия столицы Монголии предупредила жителей и гостей Улан-Батора о том, что продажа алкогольных и табачных изделий будет запрещена в День отказа от курения 31 мая 2025 года и в Международный день защиты детей 1 июня 2025 года. Закон Монголии о защите детей приравнивает употребление при них алкоголя к созданию опасной для здоровья и жизни ребенка ситуации.