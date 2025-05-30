Общество 30.05.2025 в 17:28

Мэр Улан-Удэ: работаем с местным руководством ТГК-14, подготовку к зиме держим на контроле

В городе продолжается плановая ремонтная компания к зимнему отопительному сезону
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: работаем с местным руководством ТГК-14, подготовку к зиме держим на контроле
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Администрация города на постоянной связи с местным руководством гарантирующего поставщика ТГК-14 - директором филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андреем Соболевым. Не все идет гладко, и есть определенные трудности. В частности, видим отставание от графиков на котельной «Юго-Западная» и ряде других объектов. Со стороны администрации города ежедневно контролируем сроки и качество работ ТГК-14. В случае усугубления ситуации на объектах, будем работать в претензионном порядке, в том числе с обращениями в контрольные органы. Тем не менее, несмотря на текущие трудности, мы уверены, что к зиме город подготовится в должном объеме, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. 

В свою очередь, вчера, 29 мая, ТГК–14 сообщила, что работает в привычном оперативном режиме, в том числе на строительстве объектов, и в части выполнения инвестиционной программы.
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