Общество 30.05.2025 в 17:52
Нужен ли военный билет при устройстве на работу
Текст: Иван Иванов
Нужен ли военный билет при устройстве на работу, не зависит от конкретной ситуации. Его или другой документ воинского учета спросят обязательно, если на вакансию претендует гражданин России мужского пола. Но формально отсутствие такового на руках — не повод для отказа в трудоустройстве. В медицинско-правовой компании «ПризываНет» объяснили, как устроено законодательство в этой области.
Военный билет при приеме на работу интересует отдел кадров не просто так. Как юридическое лицо организация несет ответственность за воинский учет сотрудников, поэтому важно понимать, что у соискателя нет проблем с военкоматом. Если он может сразу предоставить документы, которые это подтверждают, работодатель получает хороший сигнал: человек добросовестно относится к своим обязанностям.
Особенно важны документы воинского учета для парней призывного возраста. Это позволяет планировать дальнейшее сотрудничество с потенциальным работником и кадровую политику в целом. Допустим, вы очень ценный специалист, но пока не отслужили в армии или не освобождены от призыва. Такой факт может повлиять на распределение обязанностей в трудовом коллективе. Очень долгосрочный и важный проект вряд ли предложат сотруднику, который в ближайшее время будет вынужден на год выпасть из процесса. Если должность предусматривает оформление брони от мобилизации в России, то для этого тоже нужен военный билет.
Кроме того, документ воинского учета входит в перечень обязательных при заключении трудового договора — он приводится в статье 65 Трудового кодекса РФ. Если вы военнообязанный, то должны предоставить «приписное», временное удостоверение, военный билет или справку взамен него.
Военный билет при приеме на работу интересует отдел кадров не просто так. Как юридическое лицо организация несет ответственность за воинский учет сотрудников, поэтому важно понимать, что у соискателя нет проблем с военкоматом. Если он может сразу предоставить документы, которые это подтверждают, работодатель получает хороший сигнал: человек добросовестно относится к своим обязанностям.
Особенно важны документы воинского учета для парней призывного возраста. Это позволяет планировать дальнейшее сотрудничество с потенциальным работником и кадровую политику в целом. Допустим, вы очень ценный специалист, но пока не отслужили в армии или не освобождены от призыва. Такой факт может повлиять на распределение обязанностей в трудовом коллективе. Очень долгосрочный и важный проект вряд ли предложат сотруднику, который в ближайшее время будет вынужден на год выпасть из процесса. Если должность предусматривает оформление брони от мобилизации в России, то для этого тоже нужен военный билет.
Кроме того, документ воинского учета входит в перечень обязательных при заключении трудового договора — он приводится в статье 65 Трудового кодекса РФ. Если вы военнообязанный, то должны предоставить «приписное», временное удостоверение, военный билет или справку взамен него.
Но это не значит, что без него вам могут отказать в приеме на работу. Здесь Трудовой кодекс РФ на стороне сотрудника. Как гласит статья 64, основание для этого может быть только одно: ваши профессиональные качества не отвечают требованиям. Если обязанность пройти срочную службу не связана напрямую с должностью, как, например, в силовых ведомствах, вас должны принять и без документов воинского учета. Помните: в этом случае работодатель обязан передать ваши данные в военкомат.
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