Нужен ли военный билет при устройстве на работу

Но это не значит, что без него вам могут отказать в приеме на работу. Здесь Трудовой кодекс РФ на стороне сотрудника. Как гласит статья 64, основание для этого может быть только одно: ваши профессиональные качества не отвечают требованиям. Если обязанность пройти срочную службу не связана напрямую с должностью, как, например, в силовых ведомствах, вас должны принять и без документов воинского учета. Помните: в этом случае работодатель обязан передать ваши данные в военкомат.





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