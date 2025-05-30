Общество 30.05.2025 в 17:52

Нужен ли военный билет при устройстве на работу

A- A+
Текст: Иван Иванов
Нужен ли военный билет при устройстве на работу
Фото: russianstock.ru
Нужен ли военный билет при устройстве на работу, не зависит от конкретной ситуации. Его или другой документ воинского учета спросят обязательно, если на вакансию претендует гражданин России мужского пола. Но формально отсутствие такового на руках — не повод для отказа в трудоустройстве. В медицинско-правовой компании «ПризываНет» объяснили, как устроено законодательство в этой области.

Военный билет при приеме на работу интересует отдел кадров не просто так. Как юридическое лицо организация несет ответственность за воинский учет сотрудников, поэтому важно понимать, что у соискателя нет проблем с военкоматом. Если он может сразу предоставить документы, которые это подтверждают, работодатель получает хороший сигнал: человек добросовестно относится к своим обязанностям.

Особенно важны документы воинского учета для парней призывного возраста. Это позволяет планировать дальнейшее сотрудничество с потенциальным работником и кадровую политику в целом. Допустим, вы очень ценный специалист, но пока не отслужили в армии или не освобождены от призыва. Такой факт может повлиять на распределение обязанностей в трудовом коллективе. Очень долгосрочный и важный проект вряд ли предложат сотруднику, который в ближайшее время будет вынужден на год выпасть из процесса. Если должность предусматривает оформление брони от мобилизации в России, то для этого тоже нужен военный билет.

Кроме того, документ воинского учета входит в перечень обязательных при заключении трудового договора — он приводится в статье 65 Трудового кодекса РФ. Если вы военнообязанный, то должны предоставить «приписное», временное удостоверение, военный билет или справку взамен него.

Но это не значит, что без него вам могут отказать в приеме на работу. Здесь Трудовой кодекс РФ на стороне сотрудника. Как гласит статья 64, основание для этого может быть только одно: ваши профессиональные качества не отвечают требованиям. Если обязанность пройти срочную службу не связана напрямую с должностью, как, например, в силовых ведомствах, вас должны принять и без документов воинского учета. Помните: в этом случае работодатель обязан передать ваши данные в военкомат.

Реклама. ООО "МПК" ИНН 5505209691 Erid: 2VfnxyS75ax

Все новости

В Улан-Удэ открылась выставка, посвященная Первому Президенту Бурятии Леониду Потапову
30.05.2025 в 17:54
Нужен ли военный билет при устройстве на работу
30.05.2025 в 17:52
Курьер заработал 85 тысяч рублей и за это сел на четыре года
30.05.2025 в 17:43
Свыше 130 тысяч детей в Бурятии получают соцподдержку
30.05.2025 в 17:39
Мэр Улан-Удэ: работаем с местным руководством ТГК-14, подготовку к зиме держим на контроле
30.05.2025 в 17:28
В Бурятии наградили победителей и призеров конкурсов, посвященных 80-летию Победы
30.05.2025 в 17:16
В селе Красный Яр появилась мобильная связь «Ростелекома»
30.05.2025 в 17:06
В центре Улан-Удэ отключат холодную воду
30.05.2025 в 16:54
С водителей в Бурятии соберут больше штрафов
30.05.2025 в 16:39
В Монголии более трети населения страны составляют дети
30.05.2025 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Улан-Удэ открылась выставка, посвященная Первому Президенту Бурятии Леониду Потапову
Она посвящена 90-летию со дня рождения Леонида Потапова
30.05.2025 в 17:54
Курьер заработал 85 тысяч рублей и за это сел на четыре года
В Слюдянке 17-летний молодой человек попался на перевозке денег обманутых пенсионеров
30.05.2025 в 17:43
Свыше 130 тысяч детей в Бурятии получают соцподдержку
Одна из самых важных мер поддержки – это единое пособие
30.05.2025 в 17:39
Мэр Улан-Удэ: работаем с местным руководством ТГК-14, подготовку к зиме держим на контроле
В городе продолжается плановая ремонтная компания к зимнему отопительному сезону
30.05.2025 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru