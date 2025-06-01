Самолёт S7 пошел на вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Самолет, выполнявший рейс Москва-Якутск, из-за технической неисправности приземлился в якутском аэропорту Талакан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР в воскресенье.

Пилоты Airbus A320neo (RA-73465) S7 Airlines, вылетевшего вчера вечером из Москвы в Якутск рейсом S73005, через пять часов полёта подали сигнал срочности, установив код ответчика 7700.

Экипаж доложил диспетчерам об отказе двигателя и запросил снижение. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Талакане, где борт вскоре благополучно приземлился.

Спустя пять часов S7 отправила пассажиров в Якутск на резервном A320neo (RA-73449), прибывшим из Новосибирска. По факту авиаинцидента Восточное МСУТ СК РФ Восточного МСУТ СК России организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что авиакомпании начинают сокращать число протяженных рейсов в Москву из Сибири в связи с необходимостью сберечь ресурс двигателей западных самолетов, запчасти к которым все сложнее закупать из-за санкционного давления на Россию.

Так 28 мая губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснял отмену авиарейсов S7 Москва - Новокузнецк проблемами с запчастями.

«Авиалайнеры, которые используются компаниями, были закуплены за рубежом. И, конечно, сегодня авиакомпании для того, чтобы сберечь ресурс, стремятся бережно относиться к подвижному составу, который у них есть. Есть проблемы с поставкой запасных частей. И пока эта проблема решается, S7 ряд рейсов вынуждена была сократить. Ожидает поставку запчастей по другим схемам, рейс обязательно восстановят», - сообщил глава региона. Позже авиакомпания восстановила рейс на данном маршруте.





Фото: "Номер один"