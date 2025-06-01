Общество 01.06.2025 в 17:21

Самолёт S7 пошел на вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Проблемы с запасными частями самолетов осложняют полеты в ДФО

A- A+
Текст: Иван Иванов
Самолёт S7 пошел на вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Самолет, выполнявший рейс Москва-Якутск, из-за технической неисправности приземлился в якутском аэропорту Талакан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР в воскресенье.

Пилоты Airbus A320neo (RA-73465) S7 Airlines, вылетевшего вчера вечером из Москвы в Якутск рейсом S73005, через пять часов полёта подали сигнал срочности, установив код ответчика 7700.

Экипаж доложил диспетчерам об отказе двигателя и запросил снижение. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Талакане, где борт вскоре благополучно приземлился.

Спустя пять часов S7 отправила пассажиров в Якутск на резервном A320neo (RA-73449), прибывшим из Новосибирска. По факту авиаинцидента Восточное МСУТ СК РФ Восточного МСУТ СК России организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что авиакомпании начинают сокращать число протяженных рейсов в Москву из Сибири в связи с необходимостью сберечь ресурс двигателей западных самолетов, запчасти к которым все сложнее закупать из-за санкционного давления на Россию.

Так 28 мая губернатор Кемеровской области Илья Середюк объяснял отмену авиарейсов S7 Москва - Новокузнецк проблемами с запчастями.

«Авиалайнеры, которые используются компаниями, были закуплены за рубежом. И, конечно, сегодня авиакомпании для того, чтобы сберечь ресурс, стремятся бережно относиться к подвижному составу, который у них есть. Есть проблемы с поставкой запасных частей. И пока эта проблема решается, S7 ряд рейсов вынуждена была сократить. Ожидает поставку запчастей по другим схемам, рейс обязательно восстановят», - сообщил глава региона. Позже авиакомпания восстановила рейс на данном маршруте.


Фото: "Номер один"

Теги
самолет Якутия аэропорт двигатели поломка

Все новости

Самолёт S7 пошел на вынужденную посадку из-за отказа двигателя
01.06.2025 в 17:21
Жителей Бурятии зовут в музей посмотреть на птиц и животных
01.06.2025 в 17:13
В Бурятии изменится расписание пригородных и пассажирских поездов
01.06.2025 в 16:50
Глава Бурятии выразил соболезнования родственникам погибших в Брянской области
01.06.2025 в 16:28
С 1 июня запрещено ездить на шипованной резине
01.06.2025 в 16:15
В Улан-Удэ остановится агитационный поезд
01.06.2025 в 15:38
В Брянской области на пассажирский поезд рухнул подорванный мост
01.06.2025 в 15:24
Жителей Улан-Удэ зовут на утренние зарядки
01.06.2025 в 14:47
В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги
01.06.2025 в 09:40
В Тюмени дома будут строить без кухонь
01.06.2025 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Бурятии изменится расписание пригородных и пассажирских поездов

Также оно поменяется в Иркутской области

01.06.2025 в 16:50
Глава Бурятии выразил соболезнования родственникам погибших в Брянской области

Алексей Цыденов высказался в своем телеграм-канале

01.06.2025 в 16:28
С 1 июня запрещено ездить на шипованной резине

Нарушителей будут штрафовать на 500 рублей

01.06.2025 в 16:15
В Улан-Удэ остановится агитационный поезд

Бурятия присоединилась к акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

01.06.2025 в 15:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru