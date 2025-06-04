Общество 04.06.2025 в 11:00

Зачем выкидывать, если можно продать?

«Абсолют» уже давно полюбился жителям Бурятии чудесными историями о качестве продаваемых там товаров
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Текст: Номер один
Зачем выкидывать, если можно продать?

Одна из таких недавно наделала шума в сети. Оказалось, что почти треть продаваемого там шашлыка может оказаться жидкостью! И это не про состав мяса, а про реальную водичку, за которую вы платите по цене мяса. 

Шумиху подняли знающие толк в мясе жители Закаменского района Бурятии. Они пожаловались на шашлыки, купленные в магазине «Абсолют». Сельчан возмутило высокое содержание в них маринада - до 30% от общего веса.

«Правы ли в «Абсолюте» при покупке шашлыка добавлять 30 процентов маринада? В выходные дни при покупке шашлыка общий вес составил 3 кг, в этот вес влили маринад. По приезде домой взвесили маринад отдельно от мяса - 750 грамм, а мясо - 2 кг. И мы оплачиваем за эту жидкость почти 300 рублей. И это только в нашем «Абсолюте», больше нигде я не встречала такие правила. В стоимость шашлыка уже должен же входить этот маринад?» - задала вопрос одна из местных жительниц в телеграм-канале «Закамна-инфо.24/7».

Здесь может быть несколько вариантов. Первый - это уникальный рецепт «питьевого» шашлыка. Представьте: часть шашлыка вы жарите, как обычно, а остальное кипятите и запиваете готовое блюдо! Вкусовые ощущения, наверное, непередаваемые, но поступать так мы вам не рекомендуем.

Вторая версия гораздо банальнее и реалистичнее. Скорее всего, дело в обыкновенной жадности. Ведь выкидывать то, что можно сбагрить - преступление в глазах хитрого торгаша.

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