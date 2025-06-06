В Улан-Удэ на месте корпуса ВСГТУ откроют синагогу

Российская госкомпания ДОМ.РФ резко изменила свои планы в отношении бывшей иудейской синагоги, расположенной в самом центре г. Улан-Удэ - на ул. Свердлова, 8. Ранее она планировала продать объект и земельный участок под ним, но что-то переменилось.Напомним, здание много лет являлось корпусом № 4 ВСГУТУ. Экс-синагога по-прежнему входит в перечень объектов культурного наследия и охраняется государством. Будучи далеко не новым (здание 1882 года постройки), оно требовало ремонта. Университет, несмотря на имевшееся охранное обязательство, так и не осуществил его - предпочел отказаться от корпуса. В итоге здание передали под управление ДОМ.PФ - так летом прошлого года решила российская правительственная комиссия по развитию жилищного строительства. Анонсировав грядущие торги по продаже бывшего учебного корпуса, ДОМ.РФ намеревалась обнародовать условия реализации. Но лот вдруг пропал с сайта госкомпании.Дело в том, что параллельно с подготовкой к торгам ДОМ.РФ вела сбор документов по поводу возможной принадлежности данного сооружения к имуществу, ранее использовавшемуся религиозной организацией.- В случае если это подтвердится, недвижимость будет возвращена Росимуществу для последующей передачи общине, - сообщали нам в госкомпании.Так вот упомянутые бумаги неожиданно собрались.- Во время изучения документов, относящихся к указанному объекту, выяснилось, что он имеет отношение к деятельности местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Улан-Удэ». Вследствие этого в профильную правительственную комиссию направлено ходатайство о прекращении агентских полномочий ДОМ.РФ в отношении данного имущественного комплекса, - пояснили в службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ.Полагаем, здесь несколько неточная формулировка. Насколько известно, здание и земля сейчас не имеют отношения к деятельности данной религиозной организации. Эти активы не находятся у нее ни в аренде, ни в субаренде, ни в безвозмездном пользовании и т. д. Просто когда-то они использовались под религиозные цели, а именно как молельный дом. 8 апреля 1929 года в соответствии с декретом Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов синагога была ликвидирована. Сейчас их духовные преемники хотят вернуть здание под свое управление. Что-то вроде реституции.Комиссию, о которой идет речь, возглавляет зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Судьбу экс-синагоги обсудят на одном из ближайших заседаний. Насколько также известно нашему изданию, никакое государственное или муниципальное учреждение не выражает желания взять неотремонтированный объект культурного наследия в свое ведение. Поэтому велики шансы на то, что объект отдадут в оперативное ведение (или даже в собственность) иудейской организации. Ведь снести объект и освободить место для возведения новостройки будет очень сложно из-за его нынешнего статуса.С началом реформ Горбачева, после развала СССР в Бурятии произошел серьезный религиозный подъем. Оживилась жизнь целого ряда направлений. Сейчас, например, имеются православные церкви, буддийские дацаны, есть где помолиться католикам и староверам-семейским, построена улан-удэнская мечеть. Возрождение прошло даже в шаманизме (тэнгрианстве). Религиозным организациям вернули некоторые ранее изъятые объекты культа, какие-то построили с нуля. Но складывается впечатление, что религиозная жизнь именно иудеев Бурятии не очень активна. Ведь она незаметна невооруженному глазу.Нигде в скале не вырублена «звезда Давида», не проводятся большие уличные обряды, не выложена большими камнями на склоне горы строка иудейской молитвы, как это происходит, допустим, у буддистов республики.Отметим, что еврей - это национальность, этнос. Иудей - приверженец религии иудаизма. Не каждый еврей в мире относится к иудеям. Могут быть, допустим, евреи-атеисты. К слову, в названии «местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Улан-Удэ» нам видится смысловое противоречие. Начинается с религии, а перескакивает на этнос...Но что можно сказать точно - еврейская диаспора республики уменьшается темпами, сравнимыми с темпами диаспоры украинцев.По переписи 2002 года в Бурятии к евреям себя официально отнесли 553 человека. При переписи 2020 года в графе «евреи (иудеи, русские евреи)» отмечено всего 195 человек. Возможно, некоторые из них поскрытничали, отказавшись указать свою национальность - такое разрешено. Но мы приводим лишь официальные цифры.Зона за Байкалом - нетипичное место проживания для евреев, и информации о них очень мало. По данным первой всеобщей переписи Российской империи 1897 года, в г. Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ) евреи составляли 11,23%, а к 1909 году доля выросла аж до 20% от числа горожан. Сохранись сейчас эта пропорция, в г. Улан-Удэ жило бы около 88 тыс. евреев. Но нет, масштабной диаспоры не получилось.