В Улан-Удэ объявили о первых 100-балльниках по ЕГЭ

В Улан-Удэ стали известны первые результаты ЕГЭ. В этом году сразу шестеро учеников получили максимальные баллы по литературе и двое по химии. «Умники» и «умницы» представляли городские школы №№14, 56, 35, 32, 49 и 17.

- Особое внимание заслуживает физико-математическая школа №56, чьи ученики стали единственными среди выпускников республики, набравшими максимальное количество баллов по химии — целых два 100-балльника. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки учителей и стремление самих учащихся достигать высот. Пусть этот успех станет вдохновением для будущих поколений, - комментируют в пресс-службе Комитета по образованию города.

Фото: loon.site