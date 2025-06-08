В России более 3 тысяч школ остаются без канализации, водопровода и отопления

Три тысячи российских школ до сих пор лишены базовой инфраструктуры. По данным на 2024 год, собранным проектом «Если быть точным» из документов Минпросвещения:

в 3,9 тыс. школ нет канализации;

в 3,4 тыс. отсутствует водопровод;

в 3,5 тыс. нет центрального отопления.

Особенно тяжелая ситуация в Тыве, где более половины школ не имеют канализации, а в 68% нет отопления. В Дагестане и Якутии нормальными туалетами не оборудован 41% школ, такие же показатели и по водоснабжению. Калмыкия и Ингушетия также попали в число регионов с высоким уровнем инфраструктурной отсталости: в них нет отопления в 35% и 31% школ соответственно.

Кроме того, 27% всех школ в стране нуждаются в капитальном ремонте. Наихудшая ситуация - в Мурманской области (77% школ нуждаются в ремонте), Кировской области (69%), Карелии (65%) и Кабардино-Балкарии (64%).

На конец 2024 года в России зарегистрировано 508 аварийных школ - это здания, официально признанные небезопасными для пребывания. Средний показатель по стране составляет менее 1%, но в отдельных регионах он кратно выше: в Тыве - 10%, в Дагестане - 6%, в Якутии - 5%.

Эксперты призывают уделить первоочередное внимание не только строительству новых зданий, но и комплексной модернизации действующих школ, особенно в труднодоступных и сельских районах.

В Бурятии ещё в 2017 году в 91 школе республики использовались надворные туалеты. С тех пор ситуация, в связи с активным строительством новых школ в районах республики, значительно улучшилась, и регион выпал из списка отстающих.

В 2025 году всего по России запланирован капремонт 277 школ, 142 детских садов и 77 колледжей. Не менее 75% от общего числа этих объектов должны быть сданы к 1 сентября 2025 года.



Фото: «Номер один»