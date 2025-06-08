Общество 08.06.2025 в 14:26

В России более 3 тысяч школ остаются без канализации, водопровода и отопления

Бурятия не попала в список отстающих регионов
A- A+
Текст: Иван Иванов
В России более 3 тысяч школ остаются без канализации, водопровода и отопления

Три тысячи российских школ до сих пор лишены базовой инфраструктуры. По данным на 2024 год, собранным проектом «Если быть точным» из документов Минпросвещения:

  • в 3,9 тыс. школ нет канализации;
  • в 3,4 тыс. отсутствует водопровод;
  • в 3,5 тыс. нет центрального отопления.

Особенно тяжелая ситуация в Тыве, где более половины школ не имеют канализации, а в 68% нет отопления. В Дагестане и Якутии нормальными туалетами не оборудован 41% школ, такие же показатели и по водоснабжению. Калмыкия и Ингушетия также попали в число регионов с высоким уровнем инфраструктурной отсталости: в них нет отопления в 35% и 31% школ соответственно.

Кроме того, 27% всех школ в стране нуждаются в капитальном ремонте. Наихудшая ситуация - в Мурманской области (77% школ нуждаются в ремонте), Кировской области (69%), Карелии (65%) и Кабардино-Балкарии (64%).

На конец 2024 года в России зарегистрировано 508 аварийных школ - это здания, официально признанные небезопасными для пребывания. Средний показатель по стране составляет менее 1%, но в отдельных регионах он кратно выше: в Тыве - 10%, в Дагестане - 6%, в Якутии - 5%.

Эксперты призывают уделить первоочередное внимание не только строительству новых зданий, но и комплексной модернизации действующих школ, особенно в труднодоступных и сельских районах.

В Бурятии ещё в 2017 году в 91 школе республики использовались надворные туалеты. С тех пор ситуация, в связи с активным строительством новых школ в районах республики, значительно улучшилась, и регион выпал из списка отстающих.

В 2025 году всего по России запланирован капремонт 277 школ, 142 детских садов и 77 колледжей. Не менее 75% от общего числа этих объектов должны быть сданы к 1 сентября 2025 года.

Фото: «Номер один»

Теги
Образование

Все новости

В России более 3 тысяч школ остаются без канализации, водопровода и отопления
08.06.2025 в 14:26
Российская художница открыла «мечту» в Улан-Баторе
08.06.2025 в 13:15
В иркутском аэропорту запускают новый терминал
08.06.2025 в 13:08
Одна коробка продуктов позволяла семье прожить целый месяц
08.06.2025 в 12:40
Новый оборот в деле по Онохою
08.06.2025 в 08:00
Застройщикам Бурятии помогут льготой
08.06.2025 в 07:00
Житель Бурятии утонул в карьере
07.06.2025 в 17:12
Автомобилисты Бурятии с тревогой ждут ослабления евро
07.06.2025 в 17:07
В Бурятии разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
07.06.2025 в 14:21
В Бурятии пенсионер на старости лет стал бездомным
07.06.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В иркутском аэропорту запускают новый терминал
Он будет работать исключительно на вылет
08.06.2025 в 13:08
Одна коробка продуктов позволяла семье прожить целый месяц
В Забайкалье вспомнили, как в 90-е семьи получали гуманитарную помощь из Японии
08.06.2025 в 12:40
Новый оборот в деле по Онохою
Минобороны проиграло суд бурятскому предпринимателю
08.06.2025 в 08:00
Застройщикам Бурятии помогут льготой
Для военных и ветеранов готовят ипотеку под 2% годовых
08.06.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru