Из Иркутска можно будет съездить в Северную Корею

ОАО «РЖД» по согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляет курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня - между Пхеньяном и Хабаровском.Как сообщает «Интерфакс», пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года.По данным РЖД, в сообщении с Москвой курсирование поездов предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна - 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа, соответственно. Из Москвы - 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа, соответственно.Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и так далее. Об Улан-Удэ в сообщении не сказано.Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, расстояние между столицами составляет более 10 тыс. км, а время в пути - восемь суток.С Хабаровском прямое беспересадочное железнодорожное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, с отправлением из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа, из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Время в пути составит чуть более двух дней.Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР.По сообщению РЖД, приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи - 60 суток до отправления.