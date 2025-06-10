Общество 10.06.2025 в 11:17

Из Иркутска можно будет съездить в Северную Корею

Доехать до царства «чучхе» можно будет на поезде
A- A+
Текст: Иван Иванов
Из Иркутска можно будет съездить в Северную Корею
Фото: архив «Номер один»
ОАО «РЖД» по согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляет курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня - между Пхеньяном и Хабаровском.

Как сообщает «Интерфакс», пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года.

По данным РЖД, в сообщении с Москвой курсирование поездов предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна - 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа, соответственно. Из Москвы - 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа, соответственно.

Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и так далее. Об Улан-Удэ в сообщении не сказано. 

Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, расстояние между столицами составляет более 10 тыс. км, а время в пути - восемь суток.

С Хабаровском прямое беспересадочное железнодорожное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, с отправлением из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа, из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Время в пути составит чуть более двух дней.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР.

По сообщению РЖД, приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи - 60 суток до отправления.
Теги
железная дорога

Все новости

В Бурятии освятят уникальный хрустальный иконостас
10.06.2025 в 11:40
На поселковой дороге Бурятии насмерть разбился мотогонщик
10.06.2025 в 11:35
Из Иркутска можно будет съездить в Северную Корею
10.06.2025 в 11:17
В Бурятии столкнулись два мотоциклиста без прав
10.06.2025 в 11:06
В Улан-Удэ мошенники не пощадили 90-летних пенсионерок
10.06.2025 в 11:00
В Бурятии пытаются установить виновника перевернутой машины
10.06.2025 в 10:47
В Якутии оставят двухуровневую систему местного самоуправления
10.06.2025 в 10:41
Школьникам увеличат число уроков истории в 1,5 раза
10.06.2025 в 10:23
В Бурятии автокресло спасло жизнь 5-месячного ребенка
10.06.2025 в 10:14
Загоревшийся плафон наделал переполох в торговом центре Улан-Удэ
10.06.2025 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В Бурятии освятят уникальный хрустальный иконостас
Его реконструировали при поддержке президентского фонда культурных инициатив
10.06.2025 в 11:40
В Якутии оставят двухуровневую систему местного самоуправления
Это сохранит связь власти с населением
10.06.2025 в 10:41
Школьникам увеличат число уроков истории в 1,5 раза
С 1 сентября историки будут больше рассказывать ученикам об Азии и Африке
10.06.2025 в 10:23
Сельчанка в Бурятии наказала свою соперницу ограблением
Она забрала чужой телефон и выгнала незнакомку из дома
10.06.2025 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru