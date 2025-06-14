Игорь Шутенков поздравил жителей Улан-Удэ с Днем города

Нашей столице исполнилось 359 лет. Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, но всех нас объединяет любовь к нашему родному дому - Улан-Удэ.В нашем городе мы все одна большая семья, мы чтим и уважаем традиции друг друга. И для каждого из нас Улан-Удэ — это наша история и наша жизнь. У нас живет много талантливых, сильных и смелых людей и каждый день мы вместе с вами делаем Улан-Удэ еще лучше и привлекательнее.Мы вместе с вами строим школы, детские сады, спортивные площадки, стадионы, образовательные центры, чтобы ребятишки могли получать полноценное образование и развивать свои таланты. Ведь они будущее нашей страны, республики и города.Вместе с вами мы открываем новые производства, развиваем экономику, чтобы у наших жителей была стабильная работа. Мы благодарны нашему старшему поколению за то, что они своими руками построили наш Улан-Удэ и мы продолжаем их дело. Мы и дальше будем благоустраивать общественные места и воплощать другие проекты для комфортной жизни.Я уверен, что вместе с вами мы справимся с любыми, даже с самыми непростыми и амбициозными задачами. Пусть Улан-Удэ процветает, а каждый человек здесь будет счастлив, успешен и любим! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! С праздником, улан-удэнцы! С днём рождения, любимый город!