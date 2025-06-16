В Кяхте после ремонта открыли центральную библиотеку

В Кяхте после капитального ремонта открылась центральная библиотека со 140-летней историей. Событие состоялось в рамках старта празднования 300-летия города.

Основанная в 1887 году по инициативе политических ссыльных Ивана Попова и Николая Чарушина Троицкосавская общественная библиотека оказала заметное влияние на культурную и духовную жизнь жителей Кяхты-Троицкосавска.





За почти полтора века своей истории библиотека переросла из общественного заведения конца 19 века в крупное муниципальное учреждение, объединяющее 23 библиотеки района.

В 2024 и 2025 годах в ней был проведен капитальный ремонт здания. Стоимость всех ремонтных работ составила 28.6 млн рублей.

- Были проведены ремонтные работы по фасаду, кровле и веранде. Закончены внутренние работы по обшивке стен гипсокартоном, покрытия пола ламинатом, замене входных дверей, монтажу системы отопления, электропроводки. Проведены работы по замене межкомнатных дверей, установке наличников и ставней на окна, покраска стен, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Фото: минкультуры Бурятии