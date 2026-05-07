В Улан-Удэ появились новые камеры контроля скорости

Госавтоинспекция Бурятии предупредила о запуске новых мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Теперь контроль за скоростным режимом на трассе Р-258 «Иркутск–Улан-Удэ–Чита» и в черте города стал строже.

Один мобильный комплекс будет курсировать по участку с 526-го по 577-й км (от отворота на с. Хошуун-Узур до с. Харашибирь) и будет фиксировать превышение скорости.

Стационарный комплекс расположен в Улан-Удэ на ул. Мокрова, 37. Он штрафует за движение прямо под знак «Движение налево». Штраф за это нарушение 750 рублей, напомнили в полиции республики и призвали водителей соблюдать ПДД и быть внимательнее на указанных участках.

Фото: нейросеть