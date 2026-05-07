В Бурятии строительная фирма задолжала работникам свыше 4,6 млн рублей

В Бурятии одна из строительных организаций три месяца зажимала заработную плату сотрудникам. Фирма задолжала 41 человеку свыше 4,6 млн рублей. Люди не видели денег с декабря 2025 года по февраль 2026 года.

В ходе проверки прокуратура Советского района установила, что у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату, однако средства расходовались на иные цели.

В итоге в отношении директора предприятия возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

Также районная прокуратура внесла представление руководителю организации с требованием устранить нарушения трудового законодательства.

«Погашение задолженности по зарплате и расследование уголовного дела взято на контроль», - заключили в надзорном ведомстве.