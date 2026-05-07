Общество 07.05.2026 в 16:15

В Бурятии строительная фирма задолжала работникам свыше 4,6 млн рублей

Люди не видели зарплаты три месяца
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии строительная фирма задолжала работникам свыше 4,6 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии одна из строительных организаций три месяца зажимала заработную плату сотрудникам. Фирма задолжала 41 человеку свыше 4,6 млн рублей. Люди не видели денег с декабря 2025 года по февраль 2026 года.

В ходе проверки прокуратура Советского района установила, что у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату, однако средства расходовались на иные цели.

В итоге в отношении директора предприятия возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

Также районная прокуратура внесла представление руководителю организации с требованием устранить нарушения трудового законодательства.

«Погашение задолженности по зарплате и расследование уголовного дела взято на контроль», - заключили в надзорном ведомстве.

Теги
невыплата зарплаты нарушения прокуратура

Все новости

В Улан-Удэ кочегарам выплатят зарплату после вмешательства следователей
07.05.2026 в 16:23
Туристов на Ольхоне будут обыскивать
07.05.2026 в 16:18
В Бурятии строительная фирма задолжала работникам свыше 4,6 млн рублей
07.05.2026 в 16:15
Поджигателя леса обнаружили с помощью беспилотника
07.05.2026 в 16:13
В Улан-Удэ появились новые камеры контроля скорости
07.05.2026 в 16:06
В Улан-Удэ пенсионер убил соседа, заподозрив его в краже 10 тысяч рублей
07.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ подрядчика заподозрили в халтурном ремонте школы
07.05.2026 в 15:28
Акция «Вальс Победы» стартовала на ВСЖД
07.05.2026 в 15:27
Жительница Бурятии получила ожоги плеча и спины
07.05.2026 в 15:17
Семья народных мастеров представит Бурятию на межрегиональном этнофестивале «Заходите по-соседски»
07.05.2026 в 15:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ кочегарам выплатят зарплату после вмешательства следователей
Работникам котельной не платили зарплату больше двух месяцев
07.05.2026 в 16:23
Туристов на Ольхоне будут обыскивать
Иркутские власти хотят исключить терроризм на острове
07.05.2026 в 16:18
В Улан-Удэ появились новые камеры контроля скорости
Рассказываем, где водителям стоит быть чуть внимательнее
07.05.2026 в 16:06
В Улан-Удэ подрядчика заподозрили в халтурном ремонте школы
Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку
07.05.2026 в 15:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru