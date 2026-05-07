Общество 07.05.2026 в 16:23

В Улан-Удэ кочегарам выплатят зарплату после вмешательства следователей

Работникам котельной не платили зарплату больше двух месяцев
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело после обращения работников коммерческой организации, которым более двух месяцев не выплачивали заработную плату. Об этом сообщается в Telegram-канале  СУ СКР РФ по ко Бурятии. Речь идет о четырех кочегарах котельной, перед которыми образовалась задолженность свыше 547 тысяч рублей.

С жалобой сотрудники обратились на личный прием к исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Бурятии Антону Золотоеву. После изучения материалов следователи возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По версии следствия, в январе и феврале 2026 года генеральный директор организации, имея финансовую возможность, не выплачивал сотрудникам положенные деньги.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры для восстановления трудовых прав работников и погашения задолженности по зарплате.

Фото: Номер один
