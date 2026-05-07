Туристов на Ольхоне будут обыскивать

С 7 мая на Байкале начала работу паромная переправа «Сахюрта — остров Ольхон» через пролив Ольхонские Ворота. Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вместе с открытием навигации «на переправе ввели дополнительные меры безопасности: теперь пассажиры и транспорт будут проходить обязательный досмотр перед отправлением на остров».Как сообщили организаторы переправы, меры направлены на предотвращение провоза опасных предметов и обеспечение безопасности туристов и местных жителей в период высокого сезона.В этом году открытие навигации пришлось перенести на несколько дней из-за сложной ледовой обстановки. После проверки состояния льда специалисты разрешили запуск рейсов. Сейчас на линии работают два парома — «Дорожник» и «Семён Батагаев». С 1 июня к ним присоединятся ещё два судна, включая баржу для тяжёлой техники.Открытие переправы традиционно считается стартом летнего туристического сезона на Байкале. Ольхон остаётся одним из самых популярных мест отдыха в регионе, ежегодно привлекая тысячи туристов со всей России и из-за рубежа.Фото: Номер один