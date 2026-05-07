Дети мечтают обрести семью

«Чужих детей не бывает» — фраза, ставшая банальной от частого употребления. Но если вдуматься, это — истина. Если в вашем сердце живет нерастраченная нежность, если в вашем доме есть свободное место за обеденным столом, если вы чувствуете в себе силы разделить свою жизнь с тем, кто ждет этого больше всего на свете, — сделайте шаг. Позвоните или обратитесь в Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Там вам расскажут о детях, которые засыпают с мыслью: «Может быть, завтра за мной придут». Станьте для кого-то этим «завтра». Станьте семьей.

Мария, 15 лет

Маша — очень ласковая, доброжелательная и внимательная девочка. Она легко находит общий язык со сверстниками, всегда дружелюбна и пользуется заслуженным уважением в коллективе. Маша щедра и бескорыстна, с радостью делится всем, что у неё есть.





В ней гармонично сочетаются лидерские качества и исполнительность. Ей нравится быть в центре событий, организовывать что-то новое, но при этом она с удовольствием помогает взрослым, ответственно выполняет поручения и всегда готова прийти на помощь друзьям.

Маша серьёзно относится к учёбе. В свободное время она, как и многие сверстники, любит общаться в соцсетях, смотреть фильмы и проводить время с друзьями. Её творческие увлечения разнообразны - она занимается и танцами и постигает кулинарные премудрости в кружке «Кулинария».

Анкета Марии: https://усыновите.рф/children/7taae-3j2a

Анна, 11 лет

Аня — открытая, активная и общительная девочка. Она легко идёт на контакт как со взрослыми, так и с детьми.





Аня учится в 5 классе, она с интересом занимается различными видами познавательной деятельности, программу усваивает успешно. Домашние задания выполняет качественно и в срок, при необходимости не стесняется обращаться за помощью к педагогам.

В свободное время девочка с удовольствием рисует, лепит и быстро собирает пазлы. Она легко включается в игровую деятельность, точно соблюдая правила. Аня посещает кружок «Галечное искусство», а также ей очень нравится готовить. Она любит помогать взрослым, всегда аккуратна и бережлива с личными вещами.

Анкета Анны: https://усыновите.рф/children/7taae-3pdu

Денис, 15 лет

Денис — доброжелательный, открытый и общительный. Легко устанавливает контакт как со сверстниками, так и со взрослыми, проявляет интерес к диалогу и новым знакомствам.





Денису важно чувствовать поддержку и участие взрослых — это помогает ему чувствовать себя увереннее.

В коллективе стремится к ровным, дружеским отношениям. Свободное время любит проводить за любимыми занятиями: слушает музыку, смотрит кино или гуляет с друзьями.

Анкета Дениса: https://усыновите.рф/children/7t3yu-10vy8

Возможные формы устройства детей: усыновление, опека, попечительство.





Телефон для консультации будущих родителей:

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 8(3012) 44-75-84 (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а).

Ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия, Вы можете на федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» по ссылке http://www.usynovite.ru//, «Усыновление в России» по ссылке: http://усыновите.рф/ на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/projects/about_the_projects/bank-dannykh-detey/ - вкладка «Каждому ребенку нужна семья!»