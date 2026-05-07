В Бурятии пьяная женщина без прав устроила тройное ДТП, в котором сломал шею ее брат

В Иволгинском районе осудили женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения села за руль и устроила серьёзное ДТП. В машине находился её родной брат - он получил закрытый перелом шейных позвонков и травму, опасную для жизни. Женщина уже была судима за пьяную езду и не имела водительских прав. Суд приговорил её к трём с лишним годам колонии-поселения, но тут же отсрочил наказание: у неё маленький ребёнок. Отбывать срок она начнёт только через семь лет.Авария произошла 22 июня 2025 года. Женщина выпивала с братом на озере. Несмотря на опьянение, она села за руль своего «Ниссан Кашкай». В салоне кроме женщины находились брат и её несовершеннолетний сын. Никто из пассажиров не был пристёгнут. На трассе водитель не справилась с управлением и влетела в ехавший впереди автомобиль. От удара тот врезался в ещё одну машину. Самый сильный удар пришёлся на заднее пассажирское сиденье, где сидел брат. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом шейных позвонков - это расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.Освидетельствование показало 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что у водителя никогда не было прав. А за год до аварии - в мае 2024 года - ее уже судили за пьяную езду. Тогда женщину приговорили к обязательным работам и лишению прав на 2,5 года.В суде она полностью признала вину и раскаялась. Смягчающими обстоятельствами стали наличие трёх детей (младшему меньше года), беременность, помощь потерпевшему брату (оплата лекарств и лечения) и его отсутствие претензий. Также суд учёл, что муж осуждённой погиб на СВО и посмертно награждён Орденом Мужества.Женщину признали виновной сразу по двум статьям: повторная пьяная езда и ДТП в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил её к трём годам и двум месяцам колонии-поселения, а также к длительному лишению прав - почти на пять лет. Однако наказание в виде тюрьмы отсрочили до апреля 2033 года - пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет. Автомобиль «Ниссан Кашкай» конфисковали в доход государства. Прокурор даже попытался обжаловать приговор в части юридических нюансов, но приговор устоял. Женщина временно осталась на свободе, но без прав и без машины.Фото: «Номер один»