Экономика и бизнес 07.05.2026 в 17:32
Экономика Монголии выросла на 6,5%
Несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, страна не снижает темпы своего развития
Текст: Иван Иванов
На заседании комитета Великого государственного хурала по экономике 6 мая был рассмотрен финансовый отчёт Монголбанка, в котором были представлены итоги экономического развития страны и меры по обеспечению макроэкономической стабильности. Об этом сообщает портал «Монцамэ».
Президент Монголбанк С.Наранцогт сообщил, что экономика Монголии продолжает демонстрировать устойчивый рост несмотря на сохраняющиеся внешние риски. По предварительным оценкам, в 2025 году рост ВВП составил около 6,5%, чему способствовали высокие показатели горнодобывающей отрасли, восстановление сельского хозяйства, рост внутреннего потребления и увеличение чистого экспорта.
Одновременно в первой половине года инфляция ускорилась до 9,6% под влиянием роста цен на импортные товары, повышения тарифов на энергоносители и активной бюджетной политики. В ответ Монголбанк ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 12%. Эти меры позволили замедлить инфляцию до 7,5% к концу года и приблизить её к целевому уровню.
Существенно укрепились и внешнеэкономические показатели страны. Профицит платёжного баланса достиг 1 млрд долларов США, а международные валютные резервы выросли до 7–7,3 млрд долларов. По словам представителей центробанка, это стало важным фактором укрепления финансовой устойчивости Монголии.
Для ограничения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования и импорта, были введены дополнительные макропруденциальные меры. В частности, уровень долговой нагрузки домохозяйств был снижен до 45%, а требования к обязательным резервам банков повышены. Благодаря этим шагам доля неработающих кредитов сократилась до 5,1%, а показатель достаточности капитала банковской системы достиг 15,8%.
Особое внимание Монголбанк уделяет развитию «зелёного» финансирования. Совместно с международными финансовыми институтами реализуются программы расширения доступа к экологическим кредитам, в том числе для женщин-предпринимателей. Продолжается также внедрение стандартов Базельского соглашения в банковском секторе.
В рамках внутренней реформы центробанк провёл реорганизацию структуры, сократил количество подразделений и численность персонала. Это позволило ежегодно экономить около 15,1 млрд тугриков. По итогам реформ Монголбанк впервые за восемь лет получил безупречное заключение внешнего аудита.
В дальнейшем банк намерен сосредоточиться на реализации среднесрочной стратегии по снижению инфляции, повышению предсказуемости экономической среды, цифровизации финансового сектора и укреплению институциональной независимости через правовые реформы.
Несмотря на позитивные результаты, руководство Монголбанка предупреждает о сохраняющемся риске усиления инфляционного давления на фоне нестабильной внешней конъюнктуры в связи с низкими темпами роста экономики Китая. В числе ключевых приоритетов названы стабилизация инфляции, защита валютных резервов, контроль банковских рисков, снижение долговой нагрузки населения и повышение прозрачности денежно-кредитной политики.
Фото: Номер один
