Экономика Монголии выросла на 6,5%

На заседании комитета Великого государственного хурала по экономике 6 мая был рассмотрен финансовый отчёт Монголбанка, в котором были представлены итоги экономического развития страны и меры по обеспечению макроэкономической стабильности. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Президент Монголбанк С.Наранцогт сообщил, что экономика Монголии продолжает демонстрировать устойчивый рост несмотря на сохраняющиеся внешние риски. По предварительным оценкам, в 2025 году рост ВВП составил около 6,5%, чему способствовали высокие показатели горнодобывающей отрасли, восстановление сельского хозяйства, рост внутреннего потребления и увеличение чистого экспорта.Одновременно в первой половине года инфляция ускорилась до 9,6% под влиянием роста цен на импортные товары, повышения тарифов на энергоносители и активной бюджетной политики. В ответ Монголбанк ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 12%. Эти меры позволили замедлить инфляцию до 7,5% к концу года и приблизить её к целевому уровню.Существенно укрепились и внешнеэкономические показатели страны. Профицит платёжного баланса достиг 1 млрд долларов США, а международные валютные резервы выросли до 7–7,3 млрд долларов. По словам представителей центробанка, это стало важным фактором укрепления финансовой устойчивости Монголии.Для ограничения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования и импорта, были введены дополнительные макропруденциальные меры. В частности, уровень долговой нагрузки домохозяйств был снижен до 45%, а требования к обязательным резервам банков повышены. Благодаря этим шагам доля неработающих кредитов сократилась до 5,1%, а показатель достаточности капитала банковской системы достиг 15,8%.Особое внимание Монголбанк уделяет развитию «зелёного» финансирования. Совместно с международными финансовыми институтами реализуются программы расширения доступа к экологическим кредитам, в том числе для женщин-предпринимателей. Продолжается также внедрение стандартов Базельского соглашения в банковском секторе.В рамках внутренней реформы центробанк провёл реорганизацию структуры, сократил количество подразделений и численность персонала. Это позволило ежегодно экономить около 15,1 млрд тугриков. По итогам реформ Монголбанк впервые за восемь лет получил безупречное заключение внешнего аудита.В дальнейшем банк намерен сосредоточиться на реализации среднесрочной стратегии по снижению инфляции, повышению предсказуемости экономической среды, цифровизации финансового сектора и укреплению институциональной независимости через правовые реформы.Несмотря на позитивные результаты, руководство Монголбанка предупреждает о сохраняющемся риске усиления инфляционного давления на фоне нестабильной внешней конъюнктуры в связи с низкими темпами роста экономики Китая. В числе ключевых приоритетов названы стабилизация инфляции, защита валютных резервов, контроль банковских рисков, снижение долговой нагрузки населения и повышение прозрачности денежно-кредитной политики.Фото: Номер один