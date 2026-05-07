Экономика и бизнес 07.05.2026 в 17:32

Экономика Монголии выросла на 6,5%

Несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, страна не снижает темпы своего развития
Текст: Иван Иванов
На заседании комитета Великого государственного хурала по экономике 6 мая был рассмотрен финансовый отчёт Монголбанка, в котором были представлены итоги экономического развития страны и меры по обеспечению макроэкономической стабильности. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Президент Монголбанк С.Наранцогт сообщил, что экономика Монголии продолжает демонстрировать устойчивый рост несмотря на сохраняющиеся внешние риски. По предварительным оценкам, в 2025 году рост ВВП составил около 6,5%, чему способствовали высокие показатели горнодобывающей отрасли, восстановление сельского хозяйства, рост внутреннего потребления и увеличение чистого экспорта.

Одновременно в первой половине года инфляция ускорилась до 9,6% под влиянием роста цен на импортные товары, повышения тарифов на энергоносители и активной бюджетной политики. В ответ Монголбанк ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 12%. Эти меры позволили замедлить инфляцию до 7,5% к концу года и приблизить её к целевому уровню.
Существенно укрепились и внешнеэкономические показатели страны. Профицит платёжного баланса достиг 1 млрд долларов США, а международные валютные резервы выросли до 7–7,3 млрд долларов. По словам представителей центробанка, это стало важным фактором укрепления финансовой устойчивости Монголии.

Для ограничения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования и импорта, были введены дополнительные макропруденциальные меры. В частности, уровень долговой нагрузки домохозяйств был снижен до 45%, а требования к обязательным резервам банков повышены. Благодаря этим шагам доля неработающих кредитов сократилась до 5,1%, а показатель достаточности капитала банковской системы достиг 15,8%.

Особое внимание Монголбанк уделяет развитию «зелёного» финансирования. Совместно с международными финансовыми институтами реализуются программы расширения доступа к экологическим кредитам, в том числе для женщин-предпринимателей. Продолжается также внедрение стандартов Базельского соглашения в банковском секторе.

В рамках внутренней реформы центробанк провёл реорганизацию структуры, сократил количество подразделений и численность персонала. Это позволило ежегодно экономить около 15,1 млрд тугриков. По итогам реформ Монголбанк впервые за восемь лет получил безупречное заключение внешнего аудита.

В дальнейшем банк намерен сосредоточиться на реализации среднесрочной стратегии по снижению инфляции, повышению предсказуемости экономической среды, цифровизации финансового сектора и укреплению институциональной независимости через правовые реформы.

Несмотря на позитивные результаты, руководство Монголбанка предупреждает о сохраняющемся риске усиления инфляционного давления на фоне нестабильной внешней конъюнктуры в связи с низкими темпами роста экономики Китая. В числе ключевых приоритетов названы стабилизация инфляции, защита валютных резервов, контроль банковских рисков, снижение долговой нагрузки населения и повышение прозрачности денежно-кредитной политики.

Фото: Номер один

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
