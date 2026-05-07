Общество 07.05.2026 в 21:08

Мошенники проникли в онлайн-игры

Жителей Бурятии предупредили о схеме, в которой покупка игровых бонусов оборачивается обвинением в «финансировании ВСУ»
Текст: Макар Захаров
Пока мы спорим о пользе и вреде гаджетов, наши дети живут в кибервселенной. Там они сражаются в командах, заводят друзей, совершают микротранзакции и, к сожалению, попадают в ловушки, расставленные преступниками. Правоохранительные органы Бурятии обратили внимание на схему обмана, которая уже потрепала нервы подростков в других регионах Дальнего Востока.

Речь идет о циничной манипуляции, построенной на игровом азарте и откровенном запугивании.

Представьте себе типичную ситуацию. 12-летний школьник, увлекающийся популярным мобильным шутером «Стендофф 2» (Standoff 2), хочет получить преимущество над соперниками. В поисках игровых «читов» он натыкается на объявление в интернете. Продавец кажется надежным, цена – символической. Мальчик переводит деньги и становится жертвой «развода», но это только начало.

Спустя время с ним связываются в мессенджере те же люди, но уже в новом амплуа. Ребенку сообщают шокирующую новость: «Ты только что перевел деньги на поддержку ВСУ. Мы передаем твои данные в ФСБ. Тебя посадят». Для 12-летнего подростка, который вряд ли до конца понимает геополитическую подоплеку, но прекрасно осознает страх перед наказанием, эти слова звучат как гром среди ясного неба.

Злоумышленники начинают «качать жертву»: требуют новые и новые переводы, угрожая уголовными статьями и захлопывая психологический капкан. Именно такой случай произошел недавно в одном из регионов ДФО. Его, к счастью, удалось пресечь. Но осадок, как говорится, остался, а схема продолжает тиражироваться.

У метода есть ряд особенностей, которые делают детей более уязвимыми:

• Преступники давят не просто на страх потерять деньги, а на страх уголовного преследования. Они используют политическую повестку, чтобы отрезать ребенка от родителей («Если расскажешь – родителям тоже будет плохо»).

• Иностранные мессенджеры и внутриигровые чаты – среда обитания любого современного подростка. Там у них нет барьера «свой – чужой», присущего улице.

• Дети уверены, что никто не узнает об их позоре или ошибке, и готовы платить «за молчание» до последней копейки с карманных денег, а иногда и добираться до банковских карт родителей.

Сотрудники органов безопасности понимают, что запретить интернет невозможно, но выстроить систему доверия – вполне. Поэтому профилактика – это архиважно.

Вот три правила, которые стоит выучить наизусть вместе с ребенком:

• Правило «Стоп-кран». Любой запрос денег от незнакомца в сети – красный флаг. Это касается не только читов, но и покупки скинов, доната на стримах или помощи «больным котятам». Никогда и ничего нельзя переводить без звонка родителям!

• Правило «Экстренной связи». Если незнакомец начинает угрожать (полицией, расправой над семьей), у ребенка должна быть только одна реакция: мгновенно сделать скриншот переписки и бежать к родителям. Важно объяснить ему, что за сам факт дурацкой покупки или общения наказания не будет.

• Правило «Трезвого разговора». Дети часто не понимают, что сталкиваются с обыкновенными мошенниками, сидящими, возможно, в соседнем регионе или в тюрьме. Их главное оружие – внезапность и чувство вины. «Злоумышленники специально так пугают, это классический развод, ты ни в чем не виноват» – простая фраза, которая способна разрушить самые изощренные схемы шантажа.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не нужно пытаться решить вопрос самостоятельно или стыдливо замалчивать инцидент. Любые подозрительные контакты, в которых фигурируют угрозы государственной изменой или вымогательство, необходимо незамедлительно фиксировать и передавать в правоохранительные органы,

– подчеркивают в УФСБ России по Республике Бурятия.
Сегодня информационная гигиена становится таким же базовым навыком, как умение переходить дорогу на зеленый свет. И лучшее, что мы можем сделать, – это пообещать своим детям, что в любой, даже самой стыдной и страшной онлайн-передряге, мы будем на их стороне.

