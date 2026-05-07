Происшествия 07.05.2026 в 16:13
Поджигателя леса обнаружили с помощью беспилотника
В Забайкалье БПЛА начали патрулировать леса
Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае сотрудники лесоохраны с помощью беспилотника обнаружили мужчину, подозреваемого в поджоге сухой растительности. Об этом сообщает портал “Chita.ru”. Инцидент произошёл 22 апреля в Красночикойском округе.
Во время мониторинга территории специалисты заметили ландшафтный пожар и подняли дрон для обследования местности. Камера беспилотника зафиксировала не только очаг возгорания, но и человека, находившегося рядом. Благодаря качественной съёмке удалось чётко рассмотреть лицо предполагаемого поджигателя.
Информацию оперативно передали полиции. Пожар удалось локализовать на площади 1,3 гектара и полностью потушить менее чем за час. Подозреваемого задержали.
По данным властей региона, мужчине может грозить уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы.
В Забайкалье продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.
Фото: нейросеть
