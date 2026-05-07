Поджигателя леса обнаружили с помощью беспилотника

В Забайкальском крае сотрудники лесоохраны с помощью беспилотника обнаружили мужчину, подозреваемого в поджоге сухой растительности. Об этом сообщает портал “Chita.ru”. Инцидент произошёл 22 апреля в Красночикойском округе.Во время мониторинга территории специалисты заметили ландшафтный пожар и подняли дрон для обследования местности. Камера беспилотника зафиксировала не только очаг возгорания, но и человека, находившегося рядом. Благодаря качественной съёмке удалось чётко рассмотреть лицо предполагаемого поджигателя.Информацию оперативно передали полиции. Пожар удалось локализовать на площади 1,3 гектара и полностью потушить менее чем за час. Подозреваемого задержали.По данным властей региона, мужчине может грозить уголовная ответственность, вплоть до 10 лет лишения свободы.В Забайкалье продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.Фото: нейросеть