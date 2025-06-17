Общество 17.06.2025 в 15:08

В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары

Также там установят освещение и светофоры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Шибертуй в Бурятии построят новые тротуары

В селе Шибертуй в Бичурском районе Бурятии построят новые тротуары, установят освещение и светофоры. Все работы пройдут в рамках капитального ремонта участка с 34 по 51 км региональной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время заасфальтировано 7 км дороги, продолжается устройство земполотна, щебеночно-песчаной смеси. Накануне специалисты минтранса Бурятии и Бурятрегионавтодора проверили ход работ.

Сегодня на участке на 90% готово земполотно, под укладку асфальта - 4 км дороги. Основной фронт работ развернулся в границах села Шибертуй.

- Идет установка бордюрного камня, планировка откосов, устройство кюветной части, занимаемся укреплением труб. В результате в Шибертуе будет два остановочных кармана с павильонами, тротуары, светофоры, освещение, - рассказал Денис Леонов, начальник участка.

Также идут работы по замене 47 железобетонных водопропускных труб на гофрированные. Стоимость ремонтных работ составила 1,2 млрд. рублей.

Кроме того, продолжается ремонт моста через реку Шибертуйку.

 

Фото: скриншот видео, минтранс Бурятии

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