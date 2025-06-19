Общество 19.06.2025 в 16:41

В Улан-Удэ объявили охоту на нарушителей парковки

За три дня уже выписали 30 штрафов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ объявили охоту на нарушителей парковки

Жителям Улан-Удэ предлагают подключиться к поддержке порядка в городе и сообщать о тех автомобилистах, которые паркуются в неположенном месте – на газонах, тротуарах или детских площадках. Нарушителей ждут штрафы от 3 до 50 тысяч рублей.

За три рабочих дня прошлой недели с помощью системы ДОЗОР-МП сотрудники Комитета муниципального контроля выявили свыше 30 случаев нарушений правил парковки.

Нарушения фиксируются с помощью специального планшета, который позволяет оперативно сохранять данные и привязку к местности. Также в работе используется геодезический приёмник – он обеспечивает высокую точность координат для каждого случая. Цель – запретить остановку и стоянку транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках.

Штрафы на граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч и на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Сообщить о нарушениях можно через сайт «Активный горожанин»: ag.u-ude.ru (https://ag.u-ude.ru/), через электронную приёмную: ulan-ude-eg.ru (https://ulan-ude-eg.ru/kak-obratitsya/lk/) или лично — ул. Бабушкина, 25, каб. 214.

Фото: Комитет муниципального контроля

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