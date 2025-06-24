Степной гастрофестиваль

Сочное мясо, музыка, жара и сила бурятской культуры — именно этими словами можно описать международный гастрономический этнофестиваль «Боргойская баранина», который прошел 21 июня в местности Атаган Булаг. Это настоящее воплощение богатства Бурятии. Фестиваль состоялся в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».









Бетонный баран

И даже жара нипочем, когда на кону один из самых известных деликатесов нашей страны. Столбик термометра до 36 градусов, а в джидинской степи уже начали разводить костры, чтобы угостить больше 10 тысяч человек знаменитой боргойской бараниной.

Одноименный фестиваль проводится уже в третий раз. И с каждым годом его масштаб растет. Пропустить самое вкусное событие лета мы просто не имели права. Обмазавшись сверху донизу солнцезащитным кремом, отправились радовать свои вкусовые сосочки царскими угощениями.

И прибыли как раз к открытию скульптуры боргойского барана. Теперь субурган встречает гостей по приезде на фестиваль. В основание постамента заложили бумбу — сосуд, который благословил Чингис-лама. Семитонная железобетонная конструкция была создана по инициативе и на средства семьи Батуевых. Как рассказал чабан Сайхан Батуев, еще семь лет назад у него появилось желание отдать дань уважения овцеводам Джидинского района.

— Мои дедушка и бабушка были потомственными чабанами, имели награды за свои заслуги перед республикой и страной. В знак благодарности за их труд я хотел создать памятник. Но посвящен он всем овцеводам Бурятии. Они делали историю. Хочу поблагодарить нашего мастера Анатолия Гомбожапова и его команду, которые воплотили задумку в жизнь, — рассказал Сайхан Батуев.

Полюбовались огромным бараном, восхитились и побежали скорее пробовать мясо.

Поддержка фестиваля

Открытие фестиваля началось с главной сцены. Приехали артисты со всей Бурятии, были и иностранные гости из Монголии и Китая. В этом году Джидинскому району исполнилось 90 лет, с чем жителей поздравил министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.

— Наше министерство целенаправленно на протяжении последних трех лет поддерживает это событийное туристическое мероприятие. В этом году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на его проведение выделили три с половиной миллиона рублей. Программа очень насыщенная. Хочу поблагодарить Джидинский район, команду администрации Джидинского района за такое активное проведение этого мероприятия. Приехали представители национальных диаспор, гости из других районов, из Монголии и Китая. И я думаю, что совместными усилиями мы сможем сделать этот праздник еще шире, масштабнее, краше. Поддерживая бренд боргойской баранины, мы поддерживаем наших сельчан, местную экономику. Считаю, что этот нелёгкий труд должен быть достойно оценён, — отметил Алдар Доржиев.

С уважением к традициям

От танцев и музыки к роскошным столам с самыми любимыми угощениями. На фестиваль приехали жители сельских поселений района, которые и представили все разнообразие бурятской кухни. Алцакское сельское поселение удивило столом, демонстрирующим рацион охотников и скотоводов: буузы из мяса косули, блюда из конины и сушенное по особой технологии мясо.





— У нас нет ни одной вредной добавки. Мы люди горные и славимся тем, что умеем засушивать мясо, которое хранится годами. Можно сразу после забоя порезать полосками и засушить. Некоторые окунают его в кипящую воду с солью. Пользуемся дарами природы, — рассказал руководитель народного фольклорного ансамбля «Дэбэсэнэм».

Рядом со столом мы заметили красноглазого кабана. Чучело животного сделали умельцы улуса Алцак. Шкуру высушили и обработали черным чаем и молоком, каркас сделали из дерева. У ног кабана, как оказалось, лежал медведь. От такого свирепого зверя мурашки по коже, даже когда это просто шкура. И это не все, что смогли добыть охотники: барсук, соболь, рысь, песец — вот оно, богатство бурятской земли!

В стоящую рядом палатку мы заглянули как раз ради того, чтобы узнать секреты приготовления самой вкусной баранины. От ее количества буквально гнулись доски. Жители Боргойского поселения радушно пригласили нас к себе и сразу же начали угощать мясом. И слезы на глаза наворачиваются, когда понимаешь, что после той самой баранины уже никакую другую не захочешь. Увы, фирменные рецепты остались для нас тайной, зато о самой баранине мы узнали немало.

— Наша знаменитая боргойская баранина славится не только в России, но и за рубежом. На наших сочных пойменных лугах пасутся прекрасные бараны. Трава насыщается солончаковой солью, которая есть только в Джидинской долине. Сейчас у нас молодые семьи приезжают в села, берут социальные отары, чтобы поголовье скота росло. Туризм тоже активно развивается. На стоянке семьи Иванчиковых будут строить юрты для туристов, которым покажут весь процесс: забой, разделку, готовку традиционных блюд. Они выиграли грант, и благодаря этому наша баранина станет еще ближе к людям, — отметила уроженка села Боргой Дарима Будаева.

А вот жители Цагатуйского сельского поселения собрали всех своих умельцев и рассказали об истории села.

— Привезли сегодня ташуур, наш бурятский кнут, состоящий из трех частей: плетенного из кожи хвоста, деревянной рукоятки с кожаной ручкой. Сыграли в шагай наадан с гостями. Рассказали о наших людях, талантливых, интересных, среди которых немало потомственных чабанов. Цырен-Доржи Балданов и Доржи Будаев когда-то становились лучшими в стране. Жизнь в селе кипит, и это благодаря нашим жителям, которые хранят традиции и культуру своих предков, — рассказала учитель бурятского языка, заведующая краеведческим музеем Баярма Балданова.

Жарить, тушить, печь

Фестиваль дал гостям возможность не только попробовать лучшие блюда, но и понаблюдать за тем, как их готовят. Монгольские кулинары из компании «АртГэр» вновь удивили любителей изысканных блюд. Они уже приезжали на «Боргойскую баранину», но в этом году готовка была особой. Повара зажарили на открытом огне семь вкусных, сочных барашков и провели мастер-класс по приготовлению баранины на раскаленных камнях.

— Это древний монгольский способ готовки, он сохраняет естественный вкус баранины и придаёт ей особый аромат, — подчеркнули мастера.

А еще мясо томили на огне прямо в алюминиевых бидонах! Такой способ приготовления баранины точно запомнился многим.

Традиционно проводился конкурс самой быстрой разделки барана. В этот раз победу одержали представители Боргоя, семья Бадмаевых. Увы, и в этот раз техника самой быстрой разделки осталась под секретом. Единственное, что нам удалось разузнать, — вместо того, чтобы резать, барана разделывали по суставам. И с такой задачей справится только настоящий мастер.

После из внутренностей барана приготовили больше десяти блюд. Важно, что ничего не выбросили. Это один из главных принципов бурятской готовки. А что нельзя употребить в пищу, отдали богам через огонь.

Встретимся снова

Конные скачки, стрельба из лука, волейбол и многое другое — на празднике было и немало спорта. А еще нам довелось посмотреть на укрощение диких жеребцов. И все это под традиционные бурятские мотивы, которые раздавались весь день. Помимо всего прочего, мы попытали удачу в бесплатной лотерее. Но фортуна была не на нашей стороне. А вот некоторые гости фестиваля стали обладателями ценной техники и даже квадроцикла.





Завершился день ярким концертом победителя популярного музыкального проекта «Народный артист – 3» Амархуу Борхуу.

Главное гастрономическое событие лета неизменно удивляет. И это не только вкуснейшие блюда, но и истинное джидинское гостеприимство, которое оставляет желание вернуться вновь.

Фото: Александр Мухаметчин