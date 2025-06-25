Строительство второго пути Северомуйского тоннеля сдвигается на два года

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» финансирование модернизации Восточного железнодорожного полигона (БАМ и Транссиб) в 2025 году сокращено почти в четыре раза. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Андрей Макаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам «третий этап развития Восточного полигона запуск которого планировался на начало 2025 года, откладывается минимум на год, а по факту сроки могут сдвинуться на два года».

Как сообщает информационный портал EastRussia, сокращение инвестиций сказалось и на численности рабочих, занятых в расширении пропускной способности железных дорог. Если в 2024 году на объектах Восточного полигона трудились 36 тыс. человек — рекордное количество — то в 2025 году осталось чуть более 10 тыс. Снижение объемов заказов повлекло за собой кадровые сокращения в компаниях, работающих в сфере железнодорожного строительства.

Общий объем инвестпрограммы РЖД в 2025 году уменьшился до 880 млрд рублей против 1,6 трлн в 2024-м. Особенно значительно снизилось финансирование строительных работ — с 730 млрд до 300 млрд рублей. В то же время, как отметил Макаров, пассажирские перевозки демонстрируют рост — уже на 4% выше уровня прошлого года. А вот грузовые перевозки, по его словам, начали «притормаживать», что отражается на доходах логистических компаний.

Напомним, третий этап модернизации Восточного полигона был официально запущен весной 2024 года. Тогда РЖД заключили контракты с ГК «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство ряда ключевых объектов: вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через Амур в Комсомольске-на-Амуре. Предварительная стоимость работ оценивалась в 498,8 млрд рублей. Вице-премьер РФ Виталий Савельев ранее сообщал, что проект охватывает 24 участка и должен увеличить пропускную способность полигона с 180 до 210 млн тонн к 2030 году.

Однако на фоне общего спада в отрасли падают и объемы перевозок. По данным ОАО «РЖД», в мае 2025 года по сети погружено 94,6 млн тонн грузов — на 9,4% меньше, чем годом ранее. Грузооборот за тот же месяц составил 209,6 млрд тарифных тонно-км, что на 3,4% ниже аналогичного периода 2024 года. Необходимых средств на то, чтобы ускоренно увеличить объемы поставок сырья из России в Китай, пока нет.

Фото: loon.site