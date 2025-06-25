Общество 25.06.2025 в 15:46

Строительство второго пути Северомуйского тоннеля сдвигается на два года

Из-за нехватки денег отложен проект увеличения пропускной способности дороги в Китай
A- A+
Текст: Иван Иванов
Строительство второго пути Северомуйского тоннеля сдвигается на два года

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» финансирование модернизации Восточного железнодорожного полигона (БАМ и Транссиб) в 2025 году сокращено почти в четыре раза. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Андрей Макаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам «третий этап развития Восточного полигона запуск которого планировался на начало 2025 года, откладывается минимум на год, а по факту сроки могут сдвинуться на два года».

Как сообщает информационный портал EastRussia, сокращение инвестиций сказалось и на численности рабочих, занятых в расширении пропускной способности железных дорог. Если в 2024 году на объектах Восточного полигона трудились 36 тыс. человек — рекордное количество — то в 2025 году осталось чуть более 10 тыс. Снижение объемов заказов повлекло за собой кадровые сокращения в компаниях, работающих в сфере железнодорожного строительства.

Общий объем инвестпрограммы РЖД в 2025 году уменьшился до 880 млрд рублей против 1,6 трлн в 2024-м. Особенно значительно снизилось финансирование строительных работ — с 730 млрд до 300 млрд рублей. В то же время, как отметил Макаров, пассажирские перевозки демонстрируют рост — уже на 4% выше уровня прошлого года. А вот грузовые перевозки, по его словам, начали «притормаживать», что отражается на доходах логистических компаний.

Напомним, третий этап модернизации Восточного полигона был официально запущен весной 2024 года. Тогда РЖД заключили контракты с ГК «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство ряда ключевых объектов: вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через Амур в Комсомольске-на-Амуре. Предварительная стоимость работ оценивалась в 498,8 млрд рублей. Вице-премьер РФ Виталий Савельев ранее сообщал, что проект охватывает 24 участка и должен увеличить пропускную способность полигона с 180 до 210 млн тонн к 2030 году.

Однако на фоне общего спада в отрасли падают и объемы перевозок. По данным ОАО «РЖД», в мае 2025 года по сети погружено 94,6 млн тонн грузов — на 9,4% меньше, чем годом ранее. Грузооборот за тот же месяц составил 209,6 млрд тарифных тонно-км, что на 3,4% ниже аналогичного периода 2024 года. Необходимых средств на то, чтобы ускоренно увеличить объемы поставок сырья из России в Китай, пока нет.

Фото: loon.site

Все новости

Изнуряющую жару в Улан-Удэ сменят долгожданные дожди
25.06.2025 в 16:28
Стихийная торговля, безбилетники и парковки - горсовет Улан-Удэ усиливает линию на порядок
25.06.2025 в 16:10
Строительство второго пути Северомуйского тоннеля сдвигается на два года
25.06.2025 в 15:46
В Иркутске завели дела на аниматоров в костюмах животных
25.06.2025 в 15:34
В Улан-Удэ быку оторвали уши и изуродовали глаза
25.06.2025 в 15:17
В Бурятии запущен Экотрекер зеленых привычек
25.06.2025 в 15:03
Дропперу из Калининграда пришлось вернуть жительнице Бурятии полтора миллиона
25.06.2025 в 15:00
Девушка из «быстрозайма» повесила на случайных людей 200 микрокредитов
25.06.2025 в 14:48
Предпринимателя в Улан-Удэ обязали привести в порядок котельную
25.06.2025 в 14:39
В центре Улан-Удэ озеленят улицу Ербанова
25.06.2025 в 14:33
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Изнуряющую жару в Улан-Удэ сменят долгожданные дожди
Температура воздуха понизится почти на 10 градусов
25.06.2025 в 16:28
В Иркутске завели дела на аниматоров в костюмах животных
Переодетых молодых людей спутали с квадроберами
25.06.2025 в 15:34
В Улан-Удэ быку оторвали уши и изуродовали глаза
От вандалов пострадали и другие топиарии на Площади Советов
25.06.2025 в 15:17
В Бурятии запущен Экотрекер зеленых привычек
Удобный чат-бот позволит каждому сохранить природные ресурсы планеты
25.06.2025 в 15:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru